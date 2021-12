Patas cortas

Aunque el Congreso anunció a los cuatro vientos -cuando se supo que la parlamentaria Sigrid Bazán dio positivo al COVID-19- que en el Palacio Legislativo se cumplen todos los protocolos dispuesto por el Minsa... ¿qué creen? Sí, ayer trascendió que esto no era así.

¿Recién?

En efecto, la Mesa Directiva estableció que todo aquel padre de la patria que quiera entrar al hemiciclo y participar presencialmente en el pleno debe acreditar que tiene las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, una condición obligatoria desde el 10 de diciembre en todo ambiente cerrado. ¿No que el Legislativo sí cumplía las normas sanitarias?

Sin inmunidad

Sobre el tema, ayer trascendió que son seis los congresistas que no se han vacunado aún. Se trata de Luis Alegría (Fuerza Popular), Noelia Herrera (Renovación Popular) y los oficialistas Américo Gonza, Janet Rivas, Elizabeth Medina y Wilson Quispe. Estos últimos pueden dar luces de por qué la bancada de Perú Libre impulsa ahora una ley que respalda a los antivacunas. Todo encaja.

Personal

A su turno, el fujimorista Alegría sostuvo que no es un promotor “de las no vacunas” -en cuya eficiencia, aseguró, cree-, pero que el no haberse inoculado contra la pandemia se debe a “un concepto estrictamente personal de no usar medicamentos”.

Amenaza a trabajadores

Durante la conferencia en la que anunció que se atornillará a su cargo y no renunciará pese a que su hija está involucrada en la filtración de la prueba docente, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, dijo que cuando llegó a dicho portafolio encontró unos 7,600 trabajadores en dicha sede, lo que calificó como un “sobredimensionamiento laboral”. “Pensamos que si hacemos una racionalización podemos quedarnos con un 20% y economizar 80% de esos gastos laborales”, añadió. Al parecer, los derechos laborales ya no le importan.

Ley del embudo

Fuentes del portafolio, sin embargo, nos revelaron que pese al anuncio de un virtual recorte de personal, cuatro personas que serían cercanas a Inés Gallardo -la hija del ministro y que, como ella, trabajaron en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana- ahora laboran en el Minedu. Buena suerte la de algunos, ¿no?

Más cambios

Durante una transmisión en Twitter, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sostuvo que el presidente Pedro Castillo le dijo a los representantes de ese partido que quiere “salir” del Gabinete que preside Mirtha Vásquez. “Parece que a fin de año se va a cambiar”, agregó el condenado por corrupción. ¿Será que Vásquez también se enterará de su salida por redes?