A la izquierda

El expremier Vicente Zeballos reconoció que es de izquierda. No hacía falta que lo diga, todas sus acciones lo delataban. Entre ellas, la ineficiencia de su gestión en las pruebas rápidas, los bonos que no se entregaron, las canastas que no llegaron, la epidemia que no se controló, el oxígeno que falta... en fin, casi lo gritaba.

Así no

Antes de viajar a Arequipa, el premier Pedro Cateriano marcó clara distancia con las revueltas de Espinar contra la minera Antapaccay y por ello condenó “aquellas actitudes que pretenden ejercer la violencia en una crisis como esta” y señaló que el gobierno tiene una absoluta vocación democrática y de diálogo.

La pasa mal

Al engreído de Cateriano, el ministro de Trabajo, Martín Ruggiero, no le hace bien hablar con la prensa. Aún le falta experiencia y tiende al error como en una reciente entrevista en TV Perú. Unas clases de manejo ante medios no le vendrían nada mal.

Fuera de ritmo

En Canal 7, a Ruggiero le preguntaron sobre la situación laboral de los jóvenes y respondió sobre su experiencia personal, del “coraje” de participar en política y el “deber cívico” de trabajar por el Perú. En las redes, lo hicieron leña.

Aberrante

A estas alturas, el fiscal José Domingo Pérez y el propio coordinador Rafael Vela Barba ya deben haberse dado cuenta que ha sido un error de proporciones el haber planteado la suspensión de Fuerza Popular como partido político. Es claro que es una decisión más política que legal y no hay jurista que no la haya calificado de aberrante.

Consenso

Desde la nueva presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, hasta peruanos de todas las vertientes ideológicas, algunos a través de comunicados, han rechazado este intento por abusivo e ilegal. La JNJ deberá decidir en su momento que hace rato que José Domingo Pérez dejó de ser idóneo para el cargo.

Nueva dupla

El magistrado Martín Salas fue ascendido al cargo de fiscal superior provisional y trabajará con Pablo Sánchez en las investigaciones del caso Cuellos Blancos del Puerto. En febrero, Salas denunció a Tomás Gálvez ante la JNJ y pidió su separación como fiscal supremo, por obstruir las investigaciones de Lava Jato.

Limpian la cancha

A propósito, la JNJ acordó suspender a Martín Hurtado Reyes en el ejercicio de su cargo como juez supremo por el plazo de seis meses, como parte del proceso disciplinario en su contra por la investigación que lo vincula al caso Cuellos Blancos del Puerto. Van dos fiscales y un juez, y la limpieza continúa.