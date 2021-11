Oídos sordos

Acostumbrado a negar las crisis políticas, el presidente Pedro Castillo sostuvo a su paso por Jauja -a donde viajó para la, suponemos, crucial inauguración de obras en una avenida- que no le preocupa “los ruidos políticos”. Que la Fiscalía le haya encontrado 20 mil dólares a su hombre de confianza Bruno Pacheco, escándalo que ha dado al vuelta al mundo, ¿es solo ‘bulla’ para el mandatario?

Niega génesis

El jefe de Estado agregó que a él lo escogió el pueblo y no las mafias. “No me ha elegido la corrupción, no me han elegido los corruptos”, exclamó. Por su puesto que el electorado no es corrupto, pero no se puede decir lo mismo del dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, condenado por dicho delito y quien lo escogió para que postule al sillón de Pizarro. ¿Se olvidó de eso Castillo?

Sin protocolos

Como ya es costumbre cada vez que llega un ministro al Congreso, los protocolos por el COVID-19 se hacen a un lado. La interpelación de ayer al titular de Transporte, Juan Silva, no fue la excepción, pues cuando este llegó al hemiciclo le dio la mano a toda la Mesa Directiva y a algunos legisladores más. Mala nota para el Parlamento.

Absurda versión

En la interpelación, a Silva se le preguntó por la multa de 4,300 soles que pesa desde el 2014 sobre su minibús, por prestar sin autorización el servicio de transporte colectivo (el gremio de Samuel Daza, a quien nombró director en el MTC). El ministro adujo que esto ocurrió cuando compró el auto y, con un chofer que contrató, lo llevaba a su casa, con la mala suerte de quedarse atascado en el tránsito durante un operativo. ¿Alguien le puede creer?

Infame iniciativa

También en el plano del Legislativo, ayer trascendió que la parlamentaria Digna Calle (Podemos) presentó un proyecto para que las invasiones en zonas arqueológicas, de protección y paisajista se puedan formalizar. ¡Así como lo oye! A ocupar Caral... o por qué no, Machu Picchu.

Alud de críticas

Como no podía ser de otra manera, las críticas no se hicieron esperar. Por ejemplo, el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, advirtió que tal propuesta alentará nuevas invasiones a zonas protegidas. Clarísimo.

Clama por su vida

En un video difundido por redes sociales se aprecia al testigo que acusa por terrorismo a Cerrón, Guido Bellido y Guillermo Bermejo, a Eddy Villarroel Medina, ‘Sacha’, rogando por su vida en una oficina de Migraciones. “No me dejan salir del país, me quieren asesinar acá, hay sicarios que han contratado los cerronistas. (...) Dicen que tengo una alerta (de salida)”, clama. ¿Y el Gobierno qué hará?