Hazmerreír

No cesa la arremetida del Gobierno contra la fiscal Norah Córdova al extremo que el abogado Eduardo Pachas ha salido con un argumento tan risible como ilógico: Dice que Palacio es un monumento histórico desde 1986 y no se puede destruir.

No se pasen

Es decir, el señor Pachas llega al extremo de imaginar que Norah Córdova llegará a combo y patada a meterse a la oficina de Pedro Castillo, algo que evidentemente no sucederá pues lo único que le queda a un poder del Estado, en ese caso, es brindar todas las facilidades.

Doble rasero

¿Tanto le teme Palacio de Gobierno a la Fiscalía? El actuar de Pachas solo revela que ocultan más de un dato que podría configurar un delito, como el hallazgo de 20 mil dólares que hubiese sido un escándalo -y una demanda de vacancia de la izquierda local- si en la presidencia hubiese estado Keiko Fujimori.

Frescura

En ese contexto, la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, señaló que la fiscal Norah Córdova, a cargo del caso Petroperú, no es “una fiscal imparcial para investigar al presidente”. “Es muy peligroso que tengamos fiscales con posiciones políticas que son públicas”, dijo muy suelta de huesos.

Las imparciales

Gisela Ortiz no necesita ser abogada para saber que Norah Córdova no investiga al presidente sino el caso Petroperú. ¿Por qué tendría que pedírsele imparcialidad sobre un personaje que ella no investiga? A Castillo solo lo puede investigar la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que todos sabemos que es más imparcial que un juez de la CIDH.

¿Hasta cuándo?

El Consejo de Ministros del miércoles puede ser el último del actual Gabinete. Los trascendidos apuntan a que la recomposición se dará antes del nuevo año. Esperemos que al profesor Pedro Castillo le interese un poquito no tener acéfalo tantos días el Ministerio de Educación.

Pendiente

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) está en pleno proceso para elegir a los jefes o jefas de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP). Hay15 postulantes que consiguieron pasar la primera fase (9 para jefe de control del Poder Judicial y 6 para el Ministerio Público).

Aquí están...

Para el PJ pasaron el primer filtro Lucio Arana Sánchez, Silvio Campana Zegarra, Frank Gutiérrez Zanelli, Jaime Ortiz Rivero, Giuliana Ortiz Zavaleta, Rigoberto Parra Rodríguez, Susana Silva Hasembank, Krupskaya Ugarte Boluarte y Daniel Valencia Lara. Y para el MP están en carrera Pedro Angulo Arana, Alfonso Cornejo Alpaca, Juan Fernández Jerí, Oscar Gómez Castro, Agustín Silva Vite y Humberto Terrones Cano.