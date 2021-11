Cura de silencio

Pese al gran revuelo generado por la reunión que celebró el ministro del Interior, Luis Barranzuela, la noche del domingo, el completo silencio que mantuvo el mandatario Pedro Castillo sobre el tema -por lo menos hasta el cierre de esta página- no hace más que evidenciar su grave falta de reflejos... y no solo para enfrentar cualquier crisis, sino también para identificarla.

Cri, cri, cri

Respecto a los silencios presidenciales, la congresista Patricia Juárez le pidió al jefe de Estado que formule un mensaje a la Nación en contra de los “actos terroristas en todo el país”, en alusión a los ataques que reciben mineras como Apumayo y Antamina, así como el vandalismo en la empresa Caña Brava, en Piura. Por supuesto, el presidente sigue como no habido para abordar estos temas álgidos.

Advertencia

Luego de jurar al cargo de director del BCR, Julio Velarde también se refirió al tema y advirtió que estas protestas “afectan la situación del país en cuanto a inversión futura”. “Obviamente, no es la mejor noticia para la empresa minera. Las consecuencias que podría tener todavía es muy pronto para analizarlas”, agregó. Tan sencillo como la tabla del uno... aunque muchos no lo entienden.

Pico a pico

A pesar de que el primer pleno descentralizado de este Parlamento se desarrolló la semana pasada en Cajamarca, en redes sociales recién ha comenzado a circular el video de una discusión entre el gobernador regional de ese departamento, Mesías Guevara, y la legisladora Tania Ramírez (Fuerza Popular). Todo comenzó cuando esta última lo tildó de “incapaz” por haber ejecutado solo el 29.5% de su presupuesto, cifra, por supuesto, bajísima.

Golpe bajo

Ni corto ni perezoso, el acciopopulista le dijo a la congresista que no tiene “condición moral” para hablar así “por lo que está pasando por su familia”, en referencia a la disputa entre los progenitores de Ramírez por un inmueble de dicha ciudad. “A mí no me ofende ni me asusta. Es un gobierno incapaz”, añadió la legisladora.

Represalia

El fiscal Hamilton Montoro, quien fue removido el último viernes del Equipo Especial ‘Lava Jato’, denunció que su salida se debe a una “venganza” y un “chantaje” de Odebrecht para evitar pagar reparaciones civiles.

¿Todo encaja?

Montoro agregó que tiene documentos para probar su versión y precisó que todo comenzó cuando desestimó pedidos para archivar investigaciones de los casos ‘Monteverde’ y ‘Olmos’, por lo que la brasileña se quejó con el coordinar del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, quien después solicitó la conclusión de su designación. ¿Coincidencia?