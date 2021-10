Silencio en la sala

Llama la atención el silencio sepulcral que hasta ahora ha tenido Vladimir Cerrón con la crisis política generada por la interpelación y próxima censura a Iber Maraví, los chats revelados y los rumores de una inminente ruptura. Es como la calma que precede a la tormenta.

Sigan soñando

Lo que está claro es que Bellido, Cerrón, Bermejo y la bancada de Perú Libre afín a ellos están a la espera de que Castillo apueste por la cuestión de confianza. La confrontación con el Congreso es lo que más los entusiasma y la posibilidad de cerrarlo es su sueño dorado con el fin de instaurar su idolatrada Asamblea Constituyente.

Grosera

La excandidata al Congreso por Perú Libre Zaira Arias emitió unas frases irreproducibles contra la prensa independiente en su cuenta de twitter. Menos mal que no salió elegida sino los que tendrían que haberse tapado la nariz serían sus colegas del Congreso por el aroma a dictadura castro-chavista que ella emana.

Ganapanes

Otra que da vergüenza ajena es Sigrid Bazán. Ayer señaló que la bancada de Juntos por el Perú (JPP) fue a Palacio el viernes a decirle a Castillo que apoyan una cuestión de confianza. ¿Apoyan? ¿Los cinco gatos que la integran? Qué triste que Verónika y sus ahijados acaben de comparsa del corrupto Cerrón, que por cierto los detesta.

Nunca más

Hoy no deja de ser un día de triste recordación. Se cumplen 53 años del golpe de Estado perpetrado por el comunista Juan Velasco Alvarado, dictadura que tanto perjuicio causó al país y que, entre otras atrocidades, le confiscó sus tierras a centenares de propietarios con su deplorable “reforma agraria”. Eso no pasará nunca más, no lo olviden.

Atroz

Los descabezamientos en las instituciones públicas, incluso en áreas que corresponden a líneas de carrera, siguen a la orden del día. Ayer, Carlos Bruce denunció que los nuevos directores del Fondo Mivivienda removieron al gerente general, al legal, al de operaciones, de proyectos y de administración. El copamiento político no se detiene.

Unánime

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) emitió ayer un comunicado en el que anuncian que tras reunirse con César Acuña, han decidido apoyar la censura a Iber Maraví, una decisión saludable para la democracia. Detallaron además que la decisión fue unánime. Vale.

Encaminados

Acción Popular también tomaría la decisión de apoyar la censura a Iber Maraví. El partido y la bancada serán cruciales si se tienen que tomar decisiones trascendentales para la patria. Por ahora, van bien. La memoria de Fernando Belaunde Terry y su legado estarán en juego en esos momentos cruciales.