El sol con un dedo

“El costo del pan, del gas y el alza del dólar no es porque llegó Pedro Castillo al Gobierno (...). Tienen el temor de que demostremos en poco tiempo que los hombres de pueblo sí podemos trabajar para el pueblo”. Con estas palabras, el presidente Pedro Castillo intentó eludir su responsabilidad por el incremento de precios que empezó cuando su llegada al poder se avecinaba.

De mal en peor

La realidad, sin embargo, refuta contundentemente al mandatario, pues a pesar de que este refiere que “en poco tiempo” su gestión podría obtener resultados positivos, 70 días después de su asunción la situación económica y política es más precaria que antes... y no hay visos de que mejore dada su falta de liderazgo.

Decisiones

Precisamente, ayer Castillo sostuvo una reunión con el canciller Maúrtua, cuya renuncia promovió el propio premier Guido Bellido -desde la pusilánime clandestinidad de un chat de Perú Libre- por la postura de su portafolio de no reconocer a las autoridades de Venezuela. Suponemos que el jefe de Estado aclaró ayer ese tema, ¿o eludió por enésima un asunto que solo requiere de una decisión política?

En su laberinto

Hablando de Bellido, el investigado por terrorismo afirmó ayer que Julio Velarde, presidente del Directorio del BCR, permanecerá en el cargo “hasta el día que siga trabajando para los peruanos”. “Si eso no se ve, se debería dar un paso al costado, porque ya no sirve”, agregó. ¿Y quién define si “eso” se ve o no?, ¿bajo qué criterios? Un premier que le pide la renuncia a un ministro que no le hace caso, ¿sirve o no?

Encuentro fortuito

El titular de Justicia, Aníbal Torres, relató ayer que estuvo en el Penal Ancón I para una requisa y que, entonces, vio al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos. “Está muy bien de salud, muy lúcido, había sido mi alumno en la UNMSM”, recordó.

Planes frustrados

“Me dijo: ‘Doctor, estuvimos finalizando (en la Base Naval) la planificación para pacificar totalmente al país y usted me trae aquí a encerrarme, y el viejito (Abimael Guzmán) se murió de pena”, relató Torres. Montesinos sí que debe estar de buen ánimo para pensar que aún tiene tal influencia.

Autocensura

En su Twitter, el exministro Carlos Basombrío se autoimpuso 15 días de silencio en dicha red social por asegurar, equivocadamente, que APP canjeó la jefatura de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios por votos contra la censura de Iber Maraví. ¿Qué pasaría si personajes del Gobierno aplicarán la misma medida por cada ‘patinada’ o mentira? Fácil no los escuchamos hasta el próximo año... Y eso.