En negación

Aunque el asegurar, el último lunes, que tiene “autoridad moral” para enfrentar a la corrupción le granjeó una serie de críticas, el presidente Pedro Castillo insistió en esa afirmación ayer. Al parecer no se da cuenta que insulta al pueblo con una aseveración de ese calibre, como si nadie recordara que se asoció con un condenado por dicho delito, Vladimir Cerrón, para llegar a Palacio de Gobierno.

Tergiversación

“Yo sí tengo la autoridad moral, como lo tiene este pueblo, para combatir contra la corrupción [sic]. Hoy se nos juzga por irnos a tomar un café en un domicilio”, exclamó ayer el mandatario, está vez desde Puno. Hubiese dicho desde un principio que todo el escándalo fue solo por lonches con ministros, representantes de proveedores del Estado, etc.

Por la boca muere

El jefe de Estado habló también de una delegación integrada por el gobernador regional de Puno, los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales y los líderes sociales “para conversar en Palacio”. “No lo hagamos a la espalda de la población”, añadió de inmediato. Así las cosas, ¿las reuniones furtivas de Breña fueron a espaldas de la población? Castillo mismo pone en duda su coffee time.

Fuera de realidad

Enardecido por los aplausos de parte de su público en Juliaca -aunque los gritos en su contra también se hacían oír- el jefe de Estado manifestó: “En este momento el Congreso está interpelando a nuestro ministro de Educación solamente porque viene a poner el tapete a unos problemas de antaño”. Pena da que un presidente mienta así, pues la interpelación, como todos saben, se basó en la filtración del examen para el nombramiento docente.

¿Dos por uno?

En ese ambiente de parcial apoyo de los presentes, Castillo no tuvo mejor idea que conminar a su vicepresidenta a que se pronuncie respecto a la moción de vacancia, cuya admisión no se había votado aún en ese momento. “Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente”, sostuvo Dina Boluarte. ¿Será?

Bellido puñalero

Los chats de Lisbeth Huamán, quien llamaba “amor” al ministro de Salud Hernando Cevallos, revelaron que el expremier Guido Bellido, ya en junio, le comentó a la exfuncionaria del MTC que Castillo no le daba confianza. “No me gustan sus juntas/No es un tipo/Que genera solidez”, sostuvo el legislador.

También para Dina

En la conversación, Bellido añadió que el ahora presidente “es timorato”, y que “huele a traidor”. Pero el investigado por lavado de activos también arremetió contra Boluarte. “La vice es otra/Cagad... que se hizo rodear/De gente de derecha”, sentenció. ¡Asu mare!