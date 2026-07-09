El periodista y escritor Diego Gastón Martínez Cluzet presentó “50 Gritos: Historias que definen ser hincha”, un libro que explora el vínculo emocional entre las personas y el fútbol.

La publicación reúne testimonios de periodistas, futbolistas, psicólogos y otros profesionales de seis países, quienes analizan cómo este deporte trasciende el ámbito competitivo para convertirse en una expresión de identidad, pertenencia y cultura.

“Si alguna vez has intentado explicar la magnitud de tu devoción por un equipo frente a la incomprensión de los demás, este libro es tu mejor aliado”, afirma Martínez Cluzet sobre su obra.

Historias que explican la pasión por el fútbol

“50 Gritos” se presenta como una recopilación de relatos y reflexiones que recorren distintos escenarios del fútbol: la cancha, las cabinas de transmisión, los vestuarios y las tribunas.

A través de múltiples voces, el autor propone una mirada sobre el fenómeno del hincha, abordando temas como la construcción de la identidad colectiva, el sentido de pertenencia y el impacto social que genera el deporte en distintos países.

Según la editorial, la obra busca explicar la pasión futbolera sin juzgarla, resaltando el papel del fútbol como un elemento cultural que une generaciones y comunidades.

Disponible para lectores de todo el mundo

El libro ya se encuentra disponible para el público nacional e internacional mediante la plataforma Amazon, lo que permite su adquisición en distintos mercados.

Con su lanzamiento en un año marcado por la expectativa mundialista, “50 Gritos: Historias que definen ser hincha” busca convertirse en un espacio de reflexión para aficionados, periodistas y lectores interesados en comprender el fenómeno social que representa el fútbol.