La emblemática obra “Ipacankure”, escrita por César Vega Herrera, volverá a los escenarios limeños bajo la dirección del reconocido director Alberto Ísola. La temporada se desarrollará del 7 al 30 de agosto en el Teatro Ricardo Roca Rey, en el Centro de Lima.

La puesta en escena, producida por la Asociación de Artistas Aficionados (AAA) y BUTACA Arte & Comunicación, recupera uno de los textos más importantes de la dramaturgia peruana contemporánea, distinguido con una Mención Honrosa del Premio Casa de las Américas (Cuba, 1969).

Una reflexión sobre la identidad y la memoria

Con las actuaciones de Alaín Salinas y Herbert Corimanya, la obra presenta el encuentro entre dos personajes cuyas historias exploran temas como la identidad, la memoria, la pertenencia y la búsqueda del sentido de la existencia.

Uno de ellos mantiene un fuerte vínculo con su origen andino y enfrenta una transformación marcada por una extraña enfermedad, mientras que el otro representa una vida urbana aparentemente desconectada de sus raíces. A partir de ese contraste, ambos emprenden un recorrido que invita al espectador a reflexionar sobre quiénes somos y de dónde venimos.

Una nueva mirada de Alberto Ísola

La propuesta escénica apuesta por un lenguaje que combina la fuerza del texto con imágenes, música, movimiento y recursos visuales para construir una experiencia teatral contemporánea.

Según explicó Alberto Ísola, esta nueva versión busca acercar la obra a las nuevas generaciones sin perder la riqueza literaria del texto original, estableciendo un diálogo entre una pieza escrita hace varias décadas y las inquietudes del Perú actual.

Temporada y venta de entradas

“Ipacankure” se presentará del 7 al 30 de agosto en el Teatro Ricardo Roca Rey (Jr. Ica 323, Cercado de Lima).

Las funciones serán:

Viernes y sábados: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Domingos: 7:00 p. m.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Joinnus, mientras que las reservas e informes también pueden realizarse vía WhatsApp al 903 196 582.