La dramaturga argentina Romina Paula vuelve a estar presente en la cartelera peruana con “Algo de ruido hace”, una propuesta teatral que explora las relaciones familiares, la memoria y las emociones que permanecen ocultas durante años.

La obra se presentará del 7 de julio al 5 de agosto en el Teatro de Lucía, con funciones los martes y miércoles a las 8:00 p. m. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.

Bajo la dirección de Manuel Alegría Cáceda y con producción de Sorpréndete Producciones, la puesta reúne a un equipo artístico y técnico que apuesta por una mirada íntima sobre los afectos y los conflictos familiares.

Una visita inesperada remueve viejas heridas

La historia comienza con la llegada de Mariana, interpretada por Valquiria Huerta, a la casa de sus primos Nacho y Colo, personajes encarnados por Luis Baca y Daniel Cano.

Después de años sin verse, el reencuentro entre los tres desata recuerdos de infancia, silencios acumulados y emociones que parecían enterradas. La convivencia comienza a tensarse y obliga a los personajes a enfrentar aquello que durante mucho tiempo intentaron evitar.

La dramaturgia de Romina Paula aborda temas como la memoria, los vínculos afectivos y las formas del amor cuando el pasado continúa presente.

Una puesta que reflexiona sobre el poder de los encuentros

Para el director Manuel Alegría Cáceda, uno de los principales ejes de la obra es la manera en que las relaciones humanas tienen la capacidad de alterar y transformar la vida de las personas.

“Cuando leí ‘Algo de ruido hace’, encontré una obra sobre aquello que irrumpe y transforma. Mariana llega a la vida de Nacho y Colo, dos hermanos atrapados en silencios, recuerdos y heridas que nunca terminaron de sanar. Su presencia altera una aparente calma y obliga a los tres a enfrentarse a aquello que preferirían callar”, señaló.

El director añadió que la puesta busca explorar “ese ruido que provocan los vínculos, la memoria y la necesidad de ser vistos por los demás”.

Equipo creativo y entradas

La producción está a cargo de Sorpréndete Producciones y cuenta con la asistencia de dirección de Isabel Falcón, la producción ejecutiva de Ysabel Cáceda y la asistencia de producción de Luciana Guevara.

La dirección de arte es responsabilidad de Marité Quiñones y el diseño de luces está a cargo de Renzo Caparó.

La temporada ofrecerá promociones especiales en preventa y tarifas preferenciales para estudiantes, jubilados y personas con discapacidad acreditada.