La Alianza Francesa de Lima presentó oficialmente su Programación Cultural 2026, una propuesta concebida como un recorrido interdisciplinario que articula arte, ecología, género, derechos humanos y diversidad, reafirmando su rol como espacio cultural y ciudadano.

La presentación se realizó en la sede institucional de Miraflores y reunió a artistas, gestores culturales, directores de centros culturales nacionales e internacionales, así como aliados institucionales. La velada marcó además el inicio simbólico de la temporada con la inauguración de la exposición El espejo múltiple. Estudio Courret y sus contemporáneos en Francia, curada por Herman Schwarz a partir de la Colección Jan Mulder.

Una programación como toma de posición cultural

Durante el evento participaron el director general de la institución, Frédéric Robinel; la directora de Asuntos Culturales, Karin Elmore; y la embajadora de Francia en el Perú, Nathalie Kennedy.

En ese contexto, se explicó que la Programación Cultural 2026 no responde a una simple sucesión de actividades, sino a una visión transversal que conecta disciplinas, públicos y formatos, proponiendo una reflexión cultural frente a los desafíos contemporáneos.

Artes escénicas y coproducciones teatrales

En el ámbito de las artes escénicas, se anunciaron importantes coproducciones teatrales con reconocidas figuras de la escena peruana. Entre ellas destaca Las bodas de Fígaro, de Pierre-Augustin de Beaumarchais, dirigida por Jean Pierre Gamarra en coproducción con Éxodo Teatro.

Asimismo, se presentó Las aulas celestes, adaptación y dirección de Mariana de Althaus, basada en la novela El principio del mundo del escritor Jeremías Gamboa.

La programación internacional incluirá propuestas escénicas contemporáneas como Full Moon (danza), ERSATZ (teatro de objetos) y Dark Circus (teatro visual), además de obras como Ana María la bella, dirigida por Alberto Isola, y Cuentos a la carta, creada y dirigida por François Vallaeys.

Fotografía, cine y festivales emblemáticos

El inicio de la temporada con El espejo múltiple da paso a un año con énfasis especial en la fotografía, en el marco del bicentenario de su invención en Francia. La muestra invita a repensar la fotografía como un lenguaje global que ha construido memoria y vínculos entre Francia y el Perú.

En el ámbito audiovisual, se realizará el 14° Festival de Cine Francés, mientras que la programación anual incluirá festivales y encuentros emblemáticos como Mujeres por Mujeres, la Noche de la Filosofía, la Fiesta de la Música, el Festival de la Francofonía y NOVTEC – Festival de Arte y Cultura Digital.

Formación de públicos y accesibilidad

La temporada 2026 se desarrollará en estrecha colaboración con el Instituto Francés y la Embajada de Francia en el Perú, e incluirá una sólida oferta de mediación cultural, actividades para públicos jóvenes y programas de accesibilidad.

Entre las iniciativas de formación de públicos destaca el MELI – Mes de la Literatura Infantil, que contará nuevamente con su programa de descentralización Meli en tu barrio, así como una nueva edición del concurso nacional Pasaporte para un artista en artes visuales.

Visión institucional

Para Frédéric Robinel, la Alianza Francesa de Lima renueva su vocación de puente cultural con una programación abierta y plural, atenta a las corrientes contemporáneas de la creación francesa y francófona. En la misma línea, Karin Elmore subrayó que la temporada 2026 propone desacelerar los modos de consumo cultural y construir un recorrido atravesado por la ecología, los derechos de las mujeres, la inclusión y la diversidad.

Con esta presentación, la Alianza Francesa de Lima reafirma su compromiso con una cultura accesible, inclusiva e intergeneracional, consolidando su rol como un espacio donde el arte, el pensamiento y la creación dialogan para imaginar colectivamente otras formas de habitar el presente.

Para más información sobre la programación cultural 2026, se puede visitar www.aflima.org.pe