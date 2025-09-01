La Alianza Francesa de Lima anunció un ciclo de encuentros literarios gratuitos que se desarrollarán durante septiembre en la Mediateca de Miraflores, con la participación de reconocidos autores peruanos que compartirán sus obras más recientes y procesos creativos.

El programa incluye actividades para todo público, desde diálogos sobre literatura y cultura hasta talleres infantiles diseñados para acercar a los niños al mundo de la lectura a través del juego y la creatividad.

Programa de actividades

Viernes 5 de septiembre (7:00 p.m. – 8:00 p.m.)

Presentación de Explosión de talento de Eduardo Augusto Madalengoitia (Ediciones Brasa).La novela corta homenajea a Los Beatles, mezclando biografía y ficción para reconstruir su impacto cultural entre 1962 y 1970.

Sábado 13 de septiembre (10:30 a.m. – 12:30 p.m.)

Presentación de Rimas gatunas de Evita Mendoza, con ilustraciones de Debhora Arauco.El poemario infantil celebra la amistad entre una gata y su dueña. La actividad incluirá un taller de acuarelas para niños desde los 6 años.

Jueves 25 de septiembre (7:00 p.m. – 8:00 p.m.)

Presentación de Elegantes y transgresoras: mujeres, moda y revolución cultural en la Lima de 1920 de Daniella Terreros (Fondo Editorial UNMSM).La obra analiza la influencia de la garçonne francesa en la Lima de inicios del siglo XX y los gestos de transgresión femenina. La sesión contará con la participación de la directora artística Ángela Kusen.

Sábado 27 de septiembre (11:00 a.m. – 12:30 p.m.)