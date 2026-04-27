La clásica obra Alicia en el país de las maravillas, del escritor británico Lewis Carroll, vuelve a los escenarios limeños con una versión contemporánea que combina formación actoral y puesta en escena en un formato de taller montaje.

La propuesta, dirigida y adaptada por Víctor Lucana, se presentará durante mayo en el Centro Cultural CAFAE, con una propuesta escénica que busca reinterpretar el clásico desde una mirada actual.

Una propuesta que une formación y creación escénica

El montaje surge de un proceso intensivo de formación actoral, donde los participantes desarrollaron sus habilidades escénicas mientras construían los personajes y la narrativa.

Según la producción, esta versión plantea una lectura contemporánea del universo de Alicia, en el que los personajes, como sombrereros, orugas y reinas, funcionan como símbolos de identidad, pertenencia y cambio personal.

La experiencia escénica se complementa con música en vivo interpretada en piano, elemento que busca generar una atmósfera envolvente para el público durante cada función.

Elenco y equipo artístico

La producción general está a cargo de Telón Mestizo, con asistencia de Miguel Recavarren y música en vivo a cargo de Eduardo Zapata.

El elenco está integrado por:

Ricardo Adrián

Paolo Córdova

César Del Carpio

Deyvid Quintero

Luis Gildemeister

Rocío Rochi Guerra

Carmen Ramón

Sophie Caillaux

La Chachani Vulcan

Gab Sánchez

Cielo Bohórquez

Bastián Marrese

Mila Huamán

Todos los actores participaron en el proceso formativo que dio origen a esta puesta teatral.

Fechas y lugar de las funciones

Las funciones se realizarán en cuatro fechas durante mayo:

03 de mayo — 8:00 p.m.

17 de mayo — 8:00 p.m.

24 de mayo — 8:00 p.m.

31 de mayo — 8:00 p.m.

El escenario será el Centro Cultural CAFAE, ubicado en la avenida Arequipa 2985, distrito de San Isidro.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Joinnus y mediante reservas por WhatsApp.