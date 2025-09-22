El cosmos volverá a encenderse en el Gran Teatro Nacional. Animatissimo presenta “Seinto No Symphony”, un concierto sinfónico dedicado a la música inmortal de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), programado para los días domingo 2 y lunes 3 de noviembre a las 8:00 p.m. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.

Tras agotar localidades en 2023 y ser nominado a los Premios Luces, este espectáculo regresa con una propuesta renovada: más de 60 músicos en escena, un imponente coro masculino y la participación estelar de Marcos Patiño, la voz latina original de Ikki de Fénix.

El repertorio rinde homenaje al compositor japonés Seiji Yokoyama, responsable de la épica banda sonora que marcó a generaciones enteras. Los asistentes podrán disfrutar piezas icónicas como Pegasus Fantasy, Galaxian Wars, Sad Brothers, Athena’s Theme, Ikki’s Theme y la majestuosa Finish, under the Wood of the World Tree, entre muchas otras.

Esta edición busca resaltar no solo la fuerza emotiva de la música, sino también el trasfondo artístico de Yokoyama, cuya obra convirtió a Saint Seiya en una experiencia que trasciende la pantalla. Con un montaje enriquecido y una puesta en escena de alto nivel, el público vivirá una inmersión en la esencia épica de los Caballeros de Athena.

Además, los fanáticos tendrán la oportunidad de participar en un meet & greet exclusivo con Marcos Patiño (cupo limitado).

Datos del evento:

Funciones: domingo 2 y lunes 3 de noviembre – 8:00 p.m.

domingo 2 y lunes 3 de noviembre – 8:00 p.m. Lugar: Gran Teatro Nacional

Gran Teatro Nacional Entradas: Teleticket

Más que un concierto, Seinto No Symphony promete ser un viaje musical para elevar el cosmos y reencontrarse con la hermandad de los Caballeros en su máxima grandeza sinfónica.