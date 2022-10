Annie Ernaux fue la autora galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2022. La novelista francesa fue la mujer número 17 en obtener el galardón en sus más de 100 años de historia. Con más de 20 libros en su haber, fue recompensada con el prestigioso premio por su trabajo que mezcla la ficción con tintes autobiográficos. Entre estos libros que forman parte de su trayectoria, cuatro títulos se encontrarán pronto en todas las librerías en Perú.

Con el galardón, se reconoce “el coraje y la agudeza clínica” con que la autora “destapa las raíces, los alineamientos y las limitaciones colectivas de la memoria personal”, según indicó la Academia en un comunicado. En sus obras narra hechos de su vida y de la vida de quienes la rodean, en donde también presenta retratos intransigentes de encuentros sexuales, abortos, enfermedades y la muerte de sus padres.

Tusquets Editores ha sido la primera editorial que publicó las obras de Annie Ernaux en castellano; desde 1993 hasta ahora, no ha dejado de reimprimirlas y de seducir a nuevos lectores a lo largo de todos estos años. Las últimas reediciones cuentan con cubiertas de Laura Wächter que han merecido el World Illustration Awards 2020.

Estos son cuatro de sus títulos más destacados que pronto estarán disponibles en Perú:

PURA PASIÓN

“A partir del mes de septiembre del año pasado, no hice otra cosa que esperar a un hombre: que me llamara y que viniera a verme”, así empieza la historia sobre la pasión de una mujer culta, inteligente, económicamente independiente, divorciada y con hijos ya mayores, que pierde la cabeza por un diplomático de un país del Este “que cultiva su parecido con Alain Delon” y siente especial debilidad por la buena ropa y los coches aparatosos.

Si el tema que da lugar a esta novela es aparentemente trivial, no lo es en absoluto la vida que lo alienta. Muy pocas veces antes se había hablado con tan descarnado descaro, por ejemplo, del sexo masculino o del deseo que idiotiza, que trastoca. La escritura aséptica y desnuda de Annie Ernaux consigue introducirnos, con la precisión de un entomólogo que observa un insecto, en el febril, extasiado y devastador desvarío que cualquier mujer —¿y cualquier hombre?—, en cualquier lugar del mundo, ha experimentado sin duda al menos una vez en su vida.

EL LUGAR

En abril de 1967, la autora y protagonista, por entonces joven aspirante a profesora de secundaria, supera el examen de capacitación en un liceo de Lyon para orgullo (y recelo) de su padre, antiguo obrero que, procedente del medio rural y tras trabajar duramente, ha acabado convertido en propietario de un pequeño comercio en las provincias.

Para ese padre, todo eso significa otro paso adelante en su difícil ascenso social; sin embargo, poco le dura esta satisfacción, ya que fallece dos meses después. Padre e hija han traspasado sus respectivos «lugares» dentro de la sociedad. Pero se han mirado entre sí con suspicacia, y la distancia entre ambos ha ido tornándose cada vez más dolorosa. El lugar se centra, pues, no sólo en los complejos y prejuicios, los usos y las normas de comportamiento de un segmento social de límites difusos, cuyo espejo es la culta y educada burguesía urbana, sino también en la dificultad de habitar en un espacio propio dentro de la sociedad.

LA VERGÜENZA

En 1952, cuando Annie Ernaux tenía doce años, su padre quiso matar a su madre un domingo de junio, a primera hora de la tarde. Años después, esa escena se le presenta a la autora tan diáfanamente cruel como el día en que la vivió. Como en tantas otras familias, sus padres, que se odian entre sí, adoran en cambio a la niña, por lo que, mientras pasan los días y el olvido invade el hogar, el recuerdo de aquel domingo parece convertirse en un mal sueño. Sin embargo esa escena cambió para siempre a la autora: aquella niña y su familia «habían dejado de ser gente decente», y todo había pasado a ser vergonzoso. Annie Ernaux recorre desde los códigos de conducta y las normas sociales que imperaban en su entorno, hasta las noticias del momento, las expresiones más usadas o el temor que infundían las grandes ciudades, para calibrar con exactitud hasta qué punto lo ocurrido la hicieron sentirse indigna.

EL ACONTECIMIENTO

En octubre de 1963, cuando Annie Ernaux se halla en Ruán estudiando filología, descubre que está embarazada. Desde el primer momento no le cabe la menor duda de que no quiere tener esa criatura no deseada. En una sociedad en la que se penaliza el aborto con prisión y multa, se encuentra sola; hasta su pareja se desentiende del asunto. Además del desamparo y la discriminación por parte de una sociedad que le vuelve la espalda, queda la lucha frente al profundo horror y dolor de un aborto clandestino.

¿QUIÉN ES ANNIE ERNAUX?

Annie Ernaux nació en 1940 en la región francesa de Normandía. Creció en la pequeña localidad de Yvetot y estudió literatura en la Universidad de Ruán. Profesora de esa asignatura en liceos de Annecy y de la periferia parisiense, en la actualidad vive cerca de la capital francesa y trabaja en el Centre National d’Enseignement par Correspondanse.

Ha sido galardonada con los más prestigiosos premios, entre los que se encuentra el Renaudot (1984), el Marguerite Duras (2008), el Strega Europeo (2016), el Marguerite Yourcenar (2017), el Formentor (2019 y, ahora, el Premio Nobel (2022).