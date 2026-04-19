La obra teatral “Antes que se apaguen las luces”, escrita y dirigida por Ricardo Caffo, se presentará durante el mes de mayo en la Asociación Cultural Campo Abierto, ubicada en el distrito limeño de Miraflores. La puesta en escena, producida por Paso de Gato Teatro, propone una mirada íntima a las dinámicas familiares frente a una revelación inesperada.

La propuesta invita al público a adentrarse en la intimidad de una familia que enfrenta secretos, tensiones y conflictos que emergen cuando una verdad difícil ya no puede ser ignorada.

Una historia sobre silencios y verdades familiares

La obra gira en torno a una madre que convoca inesperadamente a su familia para comunicarles una noticia. A partir de ese momento, se desencadena una serie de reacciones que revelan tensiones acumuladas, secretos y situaciones incómodas que los personajes habían evitado enfrentar.

El relato se mueve entre el humor y la tensión dramática, mostrando situaciones reconocibles dentro del ámbito familiar. Los personajes intentan sostener una aparente normalidad mientras enfrentan verdades que amenazan con provocar un colapso emocional.

Según el director Ricardo Caffo, la obra surge de la reflexión sobre el impacto que tiene la familia en la formación personal.

“Hay algo en la familia que siempre nos marca. Es el primer lugar donde aprendemos a amar, a cuidarnos… y también a defendernos. Esta obra nace desde lo que no se dice y desde esos silencios que, sin hacer ruido, lo dicen todo”, señaló el dramaturgo.

Elenco y funciones programadas en Miraflores

La puesta en escena cuenta con la participación de Fiorella Florez, Carlos Thornton, Pau Simons, Duncan Torres y Pedro Sessarego, quienes dan vida a los integrantes de esta familia enfrentada a sus propias contradicciones.

Las funciones se realizarán durante los fines de semana del mes de mayo, en horarios diferenciados para sábados y domingos.

Funciones programadas:

Sábados: 2, 9, 16 y 23 de mayo — 8:00 p. m.

2, 9, 16 y 23 de mayo — Domingos: 3, 10, 17 y 24 de mayo — 7:00 p. m.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Joinnus y también mediante contacto telefónico.

Trayectoria del director y dramaturgo

Ricardo Caffo es un director y dramaturgo peruano reconocido por su enfoque creativo y exploración de temas humanos universales. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado diversas obras teatrales que combinan profundidad emocional e innovación escénica.

Entre sus trabajos más conocidos figuran “11:11”, “La Lógica del Escorpión”, “El Testamento”, “Lisa Mariposa” y “Tiny Tim”, producciones que han recibido nominaciones y reconocimientos en categorías como Mejor Dirección y Mejor Dramaturgia.

La nueva obra se presenta como una propuesta escénica que invita al espectador a reflexionar sobre la familia como espacio de afecto, conflicto y transformación.