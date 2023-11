Para Rember Yahuarcani, artista y curador peruano de origen uitoto áimeni, el arte es mucho más potente que un discurso político. Por ello, presenta la exhibición “La canoa: melodías desde el río”, un llamado de atención que reúne la voz de nueve artistas de pueblos indígenas, que a través de su arte evidencian las problemáticas y necesidades de la Amazonía peruana.

“La Amazonía vive un punto de no retorno, y es tanto el daño, que el indígena solo no puede salvarla, vamos a salvarla todos. Por ello, es muy importante este tipo de muestras”, comenta a Correo Rember, quien es curador de la exhibición que se puede visitar de lunes a sábado, de 9 a.m. a 10 p.m., en la galería del Centro Cultural de la Universidad de Lima.

¿Cómo nació la idea de esta muestra?

La exhibición nace por varias necesidades, y una gran necesidad es la protección del conocimiento indígena. Nosotros hemos estado expuestos al extractivismo de los recursos naturales y culturales, y exposiciones como estas buscan mostrar la dimensión del mundo indígena a partir del conocimiento. Además, para hacer un reclamo sobre la apropiación, buscar la autorrepresentación y también la emancipación de los pueblos indígenas.

¿Qué se pretende con esta exhibición?

Más allá de una confrontación, lo que propone el arte indígena, porque también estamos haciendo una separación de lo amazónico, es cuestionar esos conceptos y el lugar que nosotros los indígenas tenemos en el imaginario y la historia del Perú.

Es un llamado de atención a través del arte...

Para mí el arte o una pintura es mucho más potente que un discurso político. Por eso creo que hemos decidido pintar, en lugar de hacer una bulla política. Es generar diálogos con relaciones de igualdad de condiciones a partir del arte y me parece que es más efectivo.

¿Qué problemáticas evidencia el arte indígena de esta muestra?

Los problemas que se tocan en la muestra son la apropiación del conocimiento, la tala ilegal, la contaminación de los ríos, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la pesca indiscriminada y la pérdida de las técnicas ancestrales. Por ejemplo, la maloca que hace Rubén Medina (Uitoto Murui) es una de las técnicas que se hace poco, hay pocas personas que conocen como se construyen.

¿En cuánto tiempo se planificó la muestra?

Esta muestra ha sido planeada hace un año con el Centro Cultural de la Universidad de Lima, y todas las obras fueron hechas para la sala y no se han presentado en otro lado. He tenido cuidado, como curador, de que cada artista tenga un espacio propio donde se presente su pequeño universo.

Además, el proceso artístico es muy explícito...

Patricia Rengifo (Ucayali) te muestra un desabastecimiento de los recursos y las especies dentro del agua de la selva, que es algo que ha pasado durante los últimos diez años. Lo que hace Cordelia Sánchez (Shipiba) es hablarnos de cómo las plantas medicinales se utilizan para curar, para la amistad, para la seguridad. Tenemos [también] a Enrique Casanto (Asháninka) que nos habla se Juan Santos Atahualpa que se revelo contra el imperio español. David Ramírez pinta sobre el mundo de los chamanes y su relación con la planta maestra de la ayahuasca. [Mientras que], Nereyda López muestra sus esculturas del mundo espiritual.

¿Por qué la exhibición se llama “La canoa: melodías del río”?

La canoa siempre ha sido un vehículo muy inherente al pueblo indígena y ha ayudado a su supervivencia. En esta exposición lo que se ha buscado es ver a la canoa como ese vehículo que quiere reunir a estos pueblos: awajún y wampis, ashaninka, shipibo, uitoto áimeni y uitoto murui.

¿Por qué debemos visitar la muestra?

El arte indígena propone que estos temas sean visibles para todos, y son problemáticas que nos afectan mucho a los indígenas, pero tarde o temprano nos van a afectar a todos. En el Perú respecto al arte contemporáneo estamos atrasados más de quince años. Entonces, esta muestra busca situar en el debate nacional al arte contemporáneo indígena como una corriente global.





PERFIL DEL ARTISTA

Rember Yahuarcani

También es activista por los derechos y los conocimientos indígenas. Desde el 2003, expone individual y colectivamente en distintos países como China, EE.UU., Francia, Inglaterra, España y Brasil.

01 diciembre se estrena corto documental de la muestra.

09 diciembre finaliza la exhibición de pinturas e instalaciones.

56 pinturas de 9 artistas de la comunidad indígena.