Hace unos años, desde la sala de redacción de un periódico ecuatoriano, la periodista Sabrina Duque descubrió la existencia de una revista peruana que reunía crónicas y perfiles escritos por periodistas, maestras y escritores de diversas partes del mundo.

Muchos años después, durante el fin de semana pasado, la cronista visita Arequipa para participar del Hay Festival, conversar sobre su última publicación “Necesito saber hoy de tu vida” (Anagrama) , y rememorar con esta entrevista a Correo el comienzo de su historia feliz: escribir como ella quería siempre escribir.

“Por mucho tiempo repetí que yo era una cronista peruana porque mi escuela fue Etiqueta Negra, y yo empecé a escribir crónica allí, de la manera que yo quería escribir. Yo tenía las herramientas de la reportería, pero no tenía la mirada que desarrollé en Etiqueta Negra”, comenta Duque.

¿Cómo te inicias en el género de la crónica?

Antes de entrar a la universidad un amigo me regaló “Noticia de un secuestro” de García Márquez, [...] y yo no había nunca explorado su lado de periodista y cuando lo leí [pensé] esto está increíble, cómo puedes contar una historia que es cierta y de una manera tan literaria. [...] Eso fue como una semilla, fue como un empujón para que yo estudiara lo que realmente quería estudiar y no la carrera de Ingeniería que mi papá quería que estudiara.

La novela te dio luces de cómo querías escribir...

Empecé a trabajar en un periódico y el periódico me dio las herramientas para hacer la reportería, la entrevista, planificar, aprender a leer, comparar documentos y todas esas cosas. [...] Fue como una escuela para pasar al siguiente punto de la vida que era escribir como había leído a García Márquez.

¿Qué significa Etiqueta Negra en tu vida?

Etiqueta Negra es mi casa y es el lugar donde aprendí todo lo que sé y es un lugar feliz en mi historia. Más que ser una revista mítica, para mí es como hablar de la familia. Están Julio Villanueva Chang, Elda Cantú con quien sigo trabajando, Eliezer Budasoff , Joseph Zárate, Stefanie Pareja, y una gran cantidad de gente que se quedó siendo parte de mi historia.

¿Qué nuevas herramientas encontraste en la crónica?

Aprendí a leer de una manera distinta a la que leía. [...] Cuando empecé a trabajar en Etiqueta Negra [comencé a] desarmar todos los mecanismos de la persona que escribía la historia para intentar entender cómo lo armó. [Además], empecé abrir mi abanico de lectura porque para hacer un [perfil] terminas leyendo cosas que no te imaginas que vas a leer.

¿Qué leíste para “Necesito saber hoy de tu vida”?

Cuando estaba escribiendo sobre Fernando Pessoa empecé a leer artículos académicos. [Como periodista] hubiera hablado con un profesor de literatura, una librera, alguien que me pudiera explicar, pero luego empecé a leer las compilaciones y libros especializados sobre Pessoa. Con Vasco Pimentel leí libros sobre el sonido en el cine, libros sobre biología [para saber] cómo funciona el sonido, cómo el sonido puede cambiar la percepción de la persona. [...] Es explorar y abrir tus límites hacia lugares en los que en realidad no habías pensado.

¿Cuánto tiempo te toma escribir un perfil?

El de Cristiano Ronaldo lo hice en menos de un mes, fue un delirio, porque tenía la ventaja de [...] tener un montón de tiempo. Ese fue el perfil más rápido que he hecho en mi vida. Para Vasco Pimentel oficialmente fueron seis meses, [...] pero también hay que contar todo el tiempo antes que pasé [conociéndolo].

¿Entre tus perfiles hay alguno que sea tu favorito?

No, porque yo tengo una relación superespecial con todos. Por ejemplo, nadie había escrito sobre Celia Catunda, que es una de las personas más importante de la animación mundial, y llegue a eso viendo dibujos animados con mi hijo. Otro que me deja superorgullosa es haber escrito sobre el inventor de la lobotomía, Egas Moniz. [...] La gente no sabe que hay otro premio Nobel antes de José Saramago en Portugal, y el primer premio Nobel fue un médico.

¿Qué recomiendas para encontrar nuestro momento feliz?

Mi mayor recomendación es leer. Leer teatro porque te ayuda a escoger los mejores diálogos, [...] leer poesía es sumamente importante porque te muestra cómo usar las palabras con economía y evitar toda la palabrería. [...] Bueno, es simplemente hacer cosas que te dan placer y cuando te llenes de esas cosas, consumiendo productos culturales, estás aprendiendo.





PERFIL DE LA AUTORA

Sabrina Duque - periodista

Nació en Ecuador en 1979. Es cronista y traductora. Ha vivido en Portugal, Brasil y Nicaragua. En 2015 fue finalista del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo. En 2018, ganó la beca Michael Jacobs de crónica viajera, otorgada por la Fundación Gabo.

09 perfiles de célebres personajes reúne su libro.

2021 publicó “Necesito saber hoy de tu vida”.





