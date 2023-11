La escritora argentino-francesa Laura Alcoba, que llegó al Perú para participar de la novena edición del Hay Festival Arequipa, comentó a Correo sobre su proceso íntimo y literario para narrar la desgarradora y sombría historia de su última novela, “A través del Bosque” (Alfaguara,2023) , la cual trata sobre la muerte de dos niños ahogados en una bañera por su madre.

Basada en hechos reales, la nueva obra de Alcoba se remonta a 1984, en donde una madre argentina exiliada en Francia comete un incomprensible suceso que es abordado, por la también autora de la “Trilogía de la casa de los conejos” (Alfaguara,2021), con sensibilidad, empatía y luminosidad. “El libro realmente se acerca a esa oscuridad, a ese día que es lo impensable por excelencia y al mismo tiempo apunta a la luz y cómo después el amor hace que una persona pueda reconstruirse, y pienso en Flavia [personaje principal de la novela]”, comenta Laura.

¿Cómo llega a ti esta historia?

En el 2010, fui al cine a ver la película “Shutter Island”, de Martin Scorsese (La isla siniestra) y recuerdo que me fue muy impactante esta historia inspirada en un hecho real, pero que yo ya conocía. [Y me decía] cómo es posible que tenga esta sensación y buscando en mi mente dio la casualidad de que mi padre me contó sobre esta terrible historia que vivió Flavia -la persona real tiene otro nombre por supuesto-, y sentí que entró en contacto conmigo esa niña que sobrevivió a ese día terrible.

¿Cómo abordaste el terrible hecho para plasmarlo en la ficción?

Tuve la impresión de que [Flavia] me estaba esperando. De cierto modo me dijo necesito que cuentes esta historia para entender lo que pasó ese día [...]. Ella necesitaba que escribiera esa historia, que yo escuchara a la madre que quedaba envuelta en un silencio y en una imposibilidad absoluta, y es que es la historia más terrorífica que pueda existir.

¿Qué significó en ese momento para ti esa necesidad literaria?

Yo hace muchos años que estoy interesada en el tema de la infancia y cómo los niños logran superar las historias más siniestras, y Flavia es para mí como el ejemplo mismo de lo que es esa fuerza que tienen los niños. [Además], es un libro sobre cómo contar porque, a ver, lo que había ocurrido era imposible de contar por la familia.

¿Cómo te sientes con la publicación de la historia después de 30 años?

En torno a este libro tuve las experiencias y los encuentros más fuertes de mi vida... Para mí era muy importante que no fuese un libro morboso, pero creo que la presencia y la trayectoria de Flavia, tan solar, tiene tanto que ver con la reconstrucción de una niña. [...] Solo tenía que escuchar, recibir y dar a leer al lector.

¿Ha sido una historia catártica?

Esta historia particularmente no, porque no es mi historia personal, [...] pero yo creo que puede haber una dimensión catártica si la catarsis es común y colectiva, tiene que tener un encuentro.

¿Cuál es el propósito de tu nueva novela?

Eso siempre es difícil determinar. Creo que el propósito nunca es único, siempre hay algo que nos supera como autores y autoras. [...] Los libros, una vez que los escribimos, les pertenecen a los electores. Por lo tanto, cómo hay que leer, cuál es mi intención, es algo que dejo abierto. Creo humildemente que para mí fue, incluso decir esto es posible, es posible que exista un después.

¿Por qué leer “A través del bosque”?

Me gustaría que los lectores percibiesen esa luz [de Flavia] que fue lo que a mí me impactó. No me imaginaba que me iba a encontrar con algo que me hablara de la locura, de la muerte, y al mismo tiempo de la luz.

Estarás en el Hay Festival Arequipa...

Sí, tengo una serie de encuentros. Estoy muy contenta de ir a Arequipa, Perú, fue una gran alegría la invitación. Tendré una charla cruzada con otro escritor, pero creo que va a ser una linda ocasión de encontrarme con los lectores peruanos.





PERFIL DE LA AUTORA

Laura Alcoba reside en Francia desde la década de los setenta, luego de que sus padres partieran al exilio en ese país. Ha escrito las novelas “La casa de los conejos” (2008), “Jardín blanco” (2010), “Los pasajeros del Anna” (2012), “El azul de las abejas” (2015) y “La danza de la araña” (2018).

55 años tiene la escritora que se exilió en Francia a los 10 años.





