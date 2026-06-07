Dos sujetos ingresaron a un local de comida rápida, ubicado en la calle Santo Domingo, en Chincha Alta, con la intención de estafar a los trabajadores con la modalidad del Yape falso. Primero aparece uno de los adolescentes, conversa con la encargada y solicita que atienda su pedido, mientras este esperaba, llega el segundo involucrado, quien también solicita comida para llevar y acuerda cancelar mediante billetera digital.

Cámaras los grabó

Hasta ese momento no había ninguna sospecha del comportamiento de los supuestos clientes, pero cuando uno de ellos realiza el pago por aplicativo, comienza a mostrar conducta sospechosa. El personal a cargo del negocio verifica que no hay ningún depósito y al salir para confrontar al sujeto, este ya había escapado. Su compinche también se dio a la fuga luego de quedar en evidencia su modalidad delictiva.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron los rostros de ambos sujetos, que están en proceso de identificación luego de haberse presentado la denuncia en la comisaria local. Los emprendedores alertaron a los demás negocios a tener cuidado con la modalidad de estos individuos, que se presume no es la primera vez que actúan en contra de los negocios del centro de la ciudad de Chincha.

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