Un sujeto fue denunciado por presuntamente realizar pagos con un Yape falso para llevarse juguetes valorizados en aproximadamente S/350, en un hecho ocurrido en un local ubicado en la avenida Industrial, en el pueblo joven Señor de Luren, en la ciudad de Ica.

Falsa transferencia

Según los comerciantes afectados, el sujeto adquirió muñecas, peluches, un scooter y otros productos, mostrando un comprobante de transferencia que posteriormente se comprobó que no era real. El hecho habría quedado registrado por una cámara de seguridad del establecimiento, lo que permitiría identificar al presunto estafador.

Ante lo ocurrido, los comerciantes de la zona alertaron sobre esta modalidad de estafa que viene cobrando fuerza en estas fechas y exhortaron a extremar la verificación de las transferencias antes de entregar la mercadería.

Asimismo, solicitaron la inmediata intervención de la Policía Nacional del Perú en Ica para dar con el paradero del sujeto y evitar que más negocios resulten afectados.

