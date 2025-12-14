En el marco del “Plan Navidad y Año Nuevo Seguros”, la Municipalidad Provincial de Ica, junto a autoridades multisectoriales, ejecutaron operativos de fiscalización en el Mercado Arenales y el Centro Comercial Mega Plaza, con el objetivo de proteger la salud pública y garantizar la seguridad de los consumidores durante la temporada festiva.

Productos vencidos

En el Mercado Arenales, el equipo de la Subgerencia de Control Ambiental y Salubridad inspeccionó productos de primera necesidad, incluyendo panetones y alimentos básicos, para verificar su registro sanitario y fechas de vencimiento. Durante la fiscalización, se detectó productos vencidos, los cuales fueron retenidos conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se aplicaron las multas pecuniarias correspondientes, establecidas en el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas (C.I.S.A.) de la Municipalidad Provincial de Ica, como medida preventiva para evitar riesgos a la salud de los consumidores.

Paralelamente, en el Centro Comercial Mega Plaza, personal de la Dirección Regional de Salud verificó la procedencia y correcto rotulado de los juguetes que se expenden al público. En el local “Yoyoso”, se inmovilizaron aproximadamente 12 unidades de productos que no contaban con el registro sanitario nacional, requisito indispensable para su comercialización.

Estas acciones buscan garantizar que los productos que lleguen a las manos de los consumidores cumplan con las normas de seguridad y eviten riesgos, especialmente en esta temporada donde aumenta la demanda de juguetes y alimentos.

La jornada de fiscalización contó con la participación del Ministerio Público, Subprefectura Provincial, Policía Nacional del Perú – Seguridad del Estado, Dirección Regional de Salud y órganos municipales.

