Un nuevo caso de estafa preocupa a los comerciantes de Ica, esta vez en la urbanización Arenales, donde una mujer adquirió productos de abarrotes valorizados en más de 800 soles, mostrando una supuesta constancia de transferencia bancaria que nunca se concretó.

Estafa digital

El hecho ocurrió el domingo 14, en medio de gran afluencia de público, cuando la sospechosa convenció a la vendedora de que el pago llegaría al día siguiente por tratarse de una operación interbancaria.

La afectada relató que la mujer utilizó una aplicación móvil que simulaba ser del Scotiabank y mostró en su celular un comprobante aparentemente real. Sin embargo, al día siguiente, al verificar en el banco receptor (BCP), se confirmó que no existía ninguna transacción registrada ni código válido, lo que evidenció que se trataba de una estafa.

El caso no es aislado. Comerciantes de otros puntos de la ciudad aseguraron que la misma mujer habría repetido la modalidad, esta vez mediante un supuesto pago con Yape, enseñando una captura de pantalla fraudulenta del depósito. Confiando en la imagen, los vendedores entregaron la mercadería, solo para descubrir luego que nunca recibieron el dinero.

Una de las víctimas explicó que incluso revisó el comprobante, pero este tenía inconsistencias en la numeración de la cuenta, detalle que pasó desapercibido en el momento por la presión de la clientela.

Afectados señalaron que la mujer ya es conocida en el sector por cometer este tipo de fraudes de manera reiterada. “Es la misma persona, todos la describen igual. Ya no es un caso aislado, está recorriendo mercados y negocios con la misma estrategia”, denunciaron.

Los comerciantes pidieron la intervención inmediata de la Policía Nacional, advirtiendo que las estafas se han vuelto constantes y ponen en riesgo la economía de pequeños negocios. Asimismo, hicieron un llamado a sus colegas a no entregar productos hasta confirmar en el sistema la recepción del dinero y a denunciar formalmente a esta persona para evitar más víctimas.

