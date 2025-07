En la sala “Inca Garcilaso” de la Embajada de Perú en Londres, la destacada artista piurana y también cantautora, Mili Vega, inauguró su exposición individual denominada “Renacer”, muestra que refleja su inmenso talento y creatividad, pero sobre todo su gran amor y orgullo por su ciudad y el Perú.

Esta muestra individual reúne más de 20 obras, entre pintura, escultura y “retablos poéticos”, como le gusta llamarlos.

Algunas obras son de gran tamaño enmarcadas decorosamente, además las esculturas hechas a base de bronce, fibra de vidrio, resina, y algunas de ellas con integración de la tela aguayo.

SENTIMIENTO

“ Algunas obras son esculturas que he intervenido con óleo. He tratado de fusionar estas tres especialidades que tanto me encantan: pintura, escultura y también música; todas con técnica variada, pero bajo una misma forma de ver y sentir el arte, con un estilo que me representa ”, mencionó la artista.

Sobre el nombre de la muestra, la talentosa Mili Vega contó que “‘Renacer’ es hablar de crecimiento, transformación, reinvención y de estar siempre fiel a uno mismo.

“Cada obra que ves, refleja momentos de cambio, de decisiones profundas y de una conexión constante con mis raíces (Catacaos), en este caso es continuar desde otro lugar, con otra energía, con otra mirada, con más claridad de quién soy y lo que quiero expresa r”, manifestó.

PROYECTO

La artista reconocida por su talento en las artes plásticas, pero también en el campo musical, viajó a esta ciudad llevando su proyecto personal, a fin de abrir nuevos horizontes, sin olvidar quién es, ni de dónde proviene.

“El hecho de salir de mi país, luego de haber vivido en México varios años y nuevamente mudarme a Londres, los nuevos horizontes me han hecho ver que uno nunca deja de aprender, que siempre hay más por descubrir y que uno siempre tiene que estar en constante actitud humilde, para dejarse llevar y poder absorber todo lo que el camino trae” , señaló en una entrevista a Walac Noticias.

Asimismo, la artista señaló que la exposición estará abierta al público hasta el 12 de septiembre en la Embajada Peruana en el mencionado país, en cuya inauguración compartió con el embajador Ignacio Higueras, el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri, entre otras distinguidas personas.