“Legado Tallán” se denomina la exposición artística que realizan en la ciudad de Bachirata en Colombia, el grupo Sullanero de artes visuales “Lagarto de oro” que se encuentra celebrando su 3er. aniversario de creación.

Este grupo de artistas plásticos muestra la cultura del Norte del Perú en el extranjero y en esa ciudad aparte dela exposición, realizará un conversatorio de arte, demostración de acuarela y serán matizados con bailes de marinera y tondero piurano, aparte de disfrutar del cóctel de algarrobina.

PARTICIPANTES

En esta muestra participan los artistas visuales: Francisco Mauricio Ortiz, Domingo Inga Yóvera, José Antonio Peralta Lozada, Martín Manami García, Júnior Ojeda Ortiz, Sebastián Sánchez Crisanto, Karol Sullón Chunga, Jesús Guzmán Heredia, Henry Juárez Juárez, Erickson Valencia Silva, Milagros Chapilliquén, Juan Carlos Inga y Jesús Leyton Arévalo.

El responsable del proyecto es el peruano José Antonio Peralta Lozada quien ha coordinado con la Casa de la Cultura “Emilio Pradilla González” y tiene como invitados a los artistas de Colombia: Manolo Colmenares y Victoria Eugenia Gómez.