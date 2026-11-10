El colectivo plástico “Sociedad Alterna“ de Piura, junto a sus integrantes, están celebrando su décimo aniversario y que mejor ocasión que hacerlo en la ciudad de Quevedo, en Ecuador, donde pintores y escultores dirigidos por el artista Carlo Mejías Rojas expusieron sus grandes obras de arte.

Esta vez fueron invitados por la galería Wally, con sede en la ciudad de Quevedo-Ecuador, donde presentaron la muestra “Horizontes Perú-Ecuador, cultura en expansión”.

La muestra de creación cargadas de color, y energía en la obras hechas por los artistas, reafirmaron el pasado histórico y la herencia cultural entre ambos países.

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EXPANSIÓN ARTÍSTICA

Cabe resaltar que este colectivo cultural nació un 11 de noviembre del 2016 en la ciudad de Piura, con el propósito de reivindicar nuestra cultura, a través de exposiciones artísticas a nivel regional, nacional e internacional.

Esta muestra en Ecuador, apuesta por doce artistas con mucho afán de demostrar sus inquietudes y propuestas para el público asistente, que sirve para fortalecer las identidades y la historia de los países hermanos.

También este colectivo cultural realiza proyectos individuales y grupales. Está formado por un grupo de artistas visuales y plásticos de la región Piura, egresados de la Escuela de Arte Ignacio Merino de Piura.

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EXPOSITORES

Participaron de la exposición Rossina Carolina Carlo Aponte, Nina Mónica Lizana Flores, Jorge Luis Yamunaqué Pasache, Carlos Alberto Ramos Chávez, José Zeta Huertas y Luis Chuquimarca Tocto,

También los artistas Carlo Mejía Rojas, Eddy Carhuallocllo Quispe, Roger Cevallos Solor, Isaías José Silva Girón, Emiliano Abad Girón y Luis Enrique Villegas Peña.

La muestra cultural estuvo compuesta por 16 obras, 12 pinturas y 4 esculturas en exhibición, para el público. Además se realizó un conversatorio presencial con los creadores piuranos, a fin de conocer sus procesos creativos e inspiración para sus obras.

La performance cultural tuvo un show en vivo con alumnos de la Escuela Antonio Vivaldi, a cargo de Luis Avilés.