El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y la Compañía de Teatro Físico (CTF) presentan “Assamblage y el último objeto”, una puesta en escena que invita a redescubrir la magia de la amistad y la imaginación a través del teatro físico. Bajo la dirección de Eduardo Cardozo y con música original de Yitzhak Fowks, la obra se estrenará el sábado 18 de octubre a las 4:00 p.m. en el Teatro de la Universidad del Pacífico.

El elenco conformado por Adrián Carbajal, Frank García, Raquel Iraola y Karina Toscano interpreta a cuatro amigos que se sumergen en una aventura intergaláctica al abrir un misterioso cómic llamado Assamblage. En este universo fantástico deberán enfrentarse a criaturas extrañas, sombras mecánicas y desafiantes pruebas para encontrar un artefacto legendario capaz de restaurar el equilibrio del mundo.

Con humor, acrobacias y coloridas escenas de acción, “Assamblage y el último objeto” combina fantasía, teatro físico y aventura en una experiencia para toda la familia. “La historia nace de mi fascinación por los cómics, la astronomía y el malabarismo. Es una invitación para reconectar con los objetos simples y la fisicalidad como motores de la imaginación”, señaló Eduardo Cardozo, su director.

La Compañía de Teatro Físico busca, a través de esta obra, revalorar el cuerpo como eje creativo y contrapeso frente a la virtualidad. “Si bien la tecnología forma parte de nuestra vida, no debemos olvidar que la imaginación y el movimiento son esenciales para niños y adultos”, destacaron los productores.

La temporada irá del 18 de octubre al 7 de diciembre, con funciones todos los sábados y domingos a las 4:00 p.m. Las entradas están disponibles en Joinnus y en la boletería del teatro una hora antes de cada función. La preventa especial estará vigente hasta el 17 de octubre o hasta agotar stock.

Datos clave: