Veinticinco años en la Relaciones Públicas le dan al periodista Pablo Cateriano una experiencia invalorable que lo ha volcado en su libro “El arte de ser y parecer”, Cómo construir y cuidar la reputación empresarial, que lo ha publicado por el sello Conecta y que fue presentado anoche en Piura.

Aquí reúne toda la información que un empresario, comunicador o estudiante interesado en las Relaciones Públicas debe conocer y en donde destaca el aspecto de la reputación y por qué es tan importante cuidarla y además los factores se debe tener en cuenta para resolver una crisis comunicacional.

IDENTIDAD

“ El nombre del libro esta referido que en las relaciones públicas la creación de la identidad en la personas viene a ser el “Ser”, mientras el “Parecer”, es la estrategia que tenemos para comunicar. Pero lo más importante es el “ser”, que viene a ser la columna vertebral con la que comienza todo trabajo ”, nos dice el escritor.

Este libro está dirigido a empresarios, periodistas y público en general, pero sobre todo a los estudiantes de comunicación para orientar y motivarlos en lo referente a las relaciones públicas y que reúne todo lo actuado en estos 25 años que lleva en esta función.

“Para nosotros, r elacionistas públicos es hacer de nuestra profesión una investigación, basado en principios para luego hacer un plan estratégico y de comunicación que implica llevar una serie de ambiciones para fortalecer a las empresas con sostenibilidad, con reconocimiento, viendo las acciones y fortalezas que quieres construir. Las relaciones Públicas se trabaja en función a los grupos que quiere lograr finanzas buenas”, enfatiza Cateriano.

MIRA ESTO: Muestra de Filatelia sobre las Batallas de Junín y Ayacucho

VOCACIÓN

“Me siento feliz siendo relacionista público, siento que es mi verdadera vocación, pero si puedo decir que también gocé de 15 años haciendo periodismo, pero ahora que escribo mi primer libro dejó toda mi vivencia a lo largo de toda mi vida”

Para don Pablo el mundo ha cambiado y ahora la forma estratégica se hace a través de los redes sociales, pero con un plan más amplio, adaptando nueva tecnología, creando contenidos, entre otros. “ Yo defiendo la palabra de relaciones pública, pero hay gente que quiere llamarla de otras manera, como imagen institucional, imagen de comunicaciones, de estratégica o para el desarrollo, pero para mí sigue siendo la misma, como una actividad muy interesante e importantes para crear y mantener una imagen positiva de la marca en la mente de los consumidores ”, señala

Para Cateriano, el Gobierno tiene un problema de imagen desde sus inicios y más luego con Dina Boluarte de la misma línea política. “Cuando Dina asume la presidencia no le explica al país su nuevo norte. Nunca pudo construir una imagen, no tuvo una relaciones públicas, que transmitieran credibilidad y confianza. Ahí están las consecuencia, la gente se muestra incrédula, no cree en sus fuentes, pues no se saben, si es verdad, o lo hace por conveniencia, además de no demostrar transparencia”, sentenció.