El Blue Monday es designado como el día más melancólico del año, el tercer lunes de enero, cuando factores como el clima, las deudas posnavideñas y el regreso a la rutina contribuyen a una sensación colectiva de desánimo. Por ello, para afrontar el 15 de enero, puedes optar por estos libros.

Estos títulos te pueden ayudar a contrarrestar esta jornada desafiante. La lectura también funciona como un refugio ante los días grises, con sus beneficios como descubrir nuevas perspectivas para enfrentar los retos cotidianos.

1. “Decide ser feliz” de Rosa María Cifuentes

Luego de presentar los éxitos editoriales que abordan el ser y el sentir, como Libre del miedo y Lesiones de amor, Rosa María Cifuentes nos entrega Decide ser feliz, un libro en el que desmitifica, con su estilo directo, claro y sencillo, las rutas que posee el hombre para alcanzar la paz interior y sentirse dichoso. Una guía práctica para cultivar la felicidad y encontrar significado en la vida.

2. “El camino del despertar“ de Mario Alonso Puig

Explora la espiritualidad y el crecimiento personal para alcanzar la plenitud. Un libro inspirador, un viaje de descubrimiento y transformación. Una obra decisiva para convertirnos en la persona que siempre anhelamos ser y que potencialmente ya somos.

3. “Destroza este diario” de Keri Smith

Una experiencia interactiva que fomenta la creatividad y reduce el estrés.

4. “Atrévete a ser quién eres” de Walter Riso

Orientado a la autoaceptación y el desarrollo personal, inspirando a ser auténtico. Si a veces te sientes desesperanzado porque no encuentras tu lugar en esta vida, no te preocupes, con este libro descubrirás que tu lugar en el mundo está en ti. No necesitas que nadie te cuelgue medallas ni que te elogien desaforadamente, sino solo estar bien contigo mismo. Nada más y nada menos.

5. “Encuentra tu persona vitamina” de Marian Rojas Estapé

Ofrece herramientas para fortalecer el bienestar emocional. La doctora Marian Rojas Estapé te acerca al apego, a la infancia y al amor desde un punto de vista científico, psicológico y humano, y te habla de una hormona fundamental, la oxitocina. Un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune.

6. “El día que salí a buscarme” de Jossie Aspauza

Este es el testimonio sobre cómo la autora fue construyendo su filosofía de vida, haciéndose más consciente al elegir, mantener y finalmente salir del trabajo que amó en búsqueda de su libertad, y del encuentro con ese propósito de vida que le permita sentirse cada día más completa. Una obra introspectiva que invita a la reflexión y transformación personal.

Estos libros están diseñados para inspirar, motivar y proporcionar perspectivas positivas, ayudándote a superar el “Blue Monday.” Encuéntralos en todas las librerías a nivel nacional y sumérgete en lecturas que fortalezcan tu espíritu en este desafiante día.