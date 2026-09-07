El canciller Carlos Espá informó que varias embajadas y consulados solicitaron llevar la exposición fotográfica dedicada a Martín Chambi a museos y galerías del extranjero. El anuncio se realizó durante la clausura de la muestra “Chambi: historia, oficio, archivo y legado”, que recibió cerca de 35 000 visitantes durante sus tres meses en el Centro Cultural Inca Garcilaso.

Espá destacó el aporte del fotógrafo puneño al registro de los paisajes y habitantes del sur andino, así como su vínculo con la identidad peruana. En ese contexto, resaltó el interés de las nuevas generaciones por conocer su trabajo.

“Martín Chambi, mestizo como el pueblo peruano, retrató el Perú auténtico a través de imágenes conmovedoras de los paisajes y personas del sur andino”, sostuvo Espá.

El ministro de Relaciones Exteriores señaló que la difusión internacional permitirá que las fotografías de Chambi lleguen a nuevos públicos. Sobre esta proyección, explicó que el material continuará mostrando aspectos de la cultura peruana fuera del país.

“Estas imágenes seguirán mostrando al mundo la riqueza y la profundidad del Perú”, indicó.

#DiplomaciaCultural | Cerca de 35 000 personas visitaron el legado de Martín Chambi. 📸



Canciller Carlos Espá clausuró la muestra “Historia, oficio, archivo y legado” del artista puneño, que albergó el @CCIncaGarcilaso, en una fiesta cultural llena de color y música. El titular… pic.twitter.com/x4QeLndSBG — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) September 6, 2026

Exposición reunió más de 160 fotografías

La muestra fue preparada durante cuatro años con participación de la familia de Chambi y las curadoras Peruska Chambi y Karen Bernedo. La exposición ocupó cinco galerías e incluyó más de 160 fotografías, entre ellas material inédito.

Durante la ceremonia de clausura participaron los sikuris Wiñay Qhantati Ururi de Conima y la Banda de la Municipalidad de Lima. Espá también se sumó a un baile de ritmos andinos junto al director del centro cultural y algunos asistentes.