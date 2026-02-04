El Ministerio de Cultura entregó oficialmente la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación al Carnaval de la Comunidad Campesina de Vinchos, en una ceremonia realizada en su sede central, con la participación de autoridades locales y representantes de la comunidad portadora.

La distinción fue otorgada mediante la Resolución Viceministerial N.° 007-2026-VMPCIC-MC, de fecha 7 de enero de 2026, en reconocimiento al profundo valor histórico, social y simbólico de esta festividad, estrechamente vinculada al calendario agrícola andino y a la cosmovisión ancestral vigente en el distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, región Ayacucho.

Reconocimiento histórico para la comunidad

Durante el acto protocolar, el ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, entregó la declaratoria al alcalde distrital de Vinchos, Faustino Flores Meneses, y a los portadores de esta expresión cultural.

El titular del sector destacó que se trata de la primera manifestación cultural del distrito de Vinchos en recibir este reconocimiento oficial, resaltando el esfuerzo colectivo de la comunidad por preservar y transmitir sus tradiciones.

“La entrega de esta declaratoria constituye un hecho histórico para Vinchos y su comunidad. Representa el reconocimiento a una tradición preservada con orgullo y transmitida de generación en generación”, señaló el ministro.

Articulación público-privada para el patrimonio

En otro momento, el ministro subrayó la importancia de la articulación con la empresa privada en la protección y puesta en valor del patrimonio cultural del país. Indicó que el respaldo del Consorcio Perú LLG fue clave para la elaboración del expediente técnico que sustentó la declaratoria.

Asimismo, recordó que el Ejecutivo ha promovido un marco normativo que incentiva la participación privada en la promoción cultural, como parte de una estrategia para fortalecer las expresiones culturales vivas.

El Carnaval de Vinchos

El Carnaval de Vinchos se celebra entre febrero y marzo y constituye una festividad que integra dimensiones espirituales, productivas y comunitarias, mantenidas vigentes a lo largo del tiempo. A través de rituales, danzas, música en quechua y prácticas colectivas, expresa una forma de organización social heredada de generación en generación.

Su práctica fortalece la cohesión social, la transmisión de saberes ancestrales y la preservación de una cosmovisión que articula lo sagrado, lo productivo y lo comunitario, constituyéndose también como una forma de resistencia cultural frente a los procesos contemporáneos de transformación social.

El Ministerio de Cultura informó que continuará trabajando de manera articulada con las comunidades portadoras para proteger y fortalecer esta manifestación cultural, considerada parte esencial de la diversidad cultural del Perú.