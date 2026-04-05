El espectáculo teatral Cenizas regresa a los escenarios con nueve funciones desde el viernes 17 de abril, en el Auditorio Británico de Miraflores.

La obra fue escrita por el dramaturgo Eduardo Adrianzén, dirigida por Alberto Isola y protagonizada por Irene Eyzaguirre, Álvaro Pajares y Pepe Bárcenas.

Tras una temporada previa exitosa, la puesta vuelve con una propuesta que combina teatro, música y memoria emocional en un formato íntimo.

Una historia ambientada entre boleros y recuerdos

La trama se desarrolla en un antiguo bar abandonado donde un pianista solitario revive recuerdos ligados a su infancia y a la música.

En el transcurso de la noche aparece una misteriosa mujer que evoca el espíritu de los boleros clásicos, abriendo un diálogo sobre el amor, la nostalgia, el dolor y la despedida.

La narrativa incorpora referencias a grandes voces del bolero, como Toña la Negra, reforzando el vínculo emocional con este género musical que marcó una época en América Latina.

Un espectáculo que conecta teatro y bolero clásico

Según explicó el director Alberto Isola, la obra nace de la inspiración en los boleros de las décadas de 1940 y 1950, considerados parte fundamental del imaginario cultural latinoamericano.

El montaje propone un viaje emocional donde cada canción funciona como narradora de historias y recuerdos, convirtiendo la música en un elemento central de la puesta escénica.

El espectáculo se presenta en un solo acto, con una duración aproximada de 60 minutos, y está dirigido a público mayor de 16 años, acompañado por un adulto.

Fechas, horarios y venta de entradas

Las funciones se realizarán en las siguientes fechas:

17, 18 y 19 de abril

24, 25 y 26 de abril

1, 2 y 3 de mayo

Horarios:

Viernes y sábados: 8:30 p. m.

Domingos: 8:00 p. m.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.