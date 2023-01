César Galindo tiene la creencia de que nunca es tarde para lograr tus sueños. Tras una larga trayectoria haciendo cine, el director de 74 años empieza a obtener reconocimiento por la película en quechua que siempre soñó. ‘Willaq Pirqa’ es una cinta peruana que está superando las expectativas de audiencia con más de 62 mil espectadores por octava semana consecutiva en los cines nacionales. Además, el cineasta resalta que busca tocar sentimientos universales en sus producciones para lograr una conexión con el público y así puedan sentirse identificados con la historia.

¿Cómo surge ‘Willaw Pirqa’? En una oportunidad contó que el personaje de Sistu está inspirado en un amigo desaparecido de la infancia.

Sistu es un personaje de mi infancia que era el hijo de la señora que cuidaba ovejas que jugaba conmigo cuando tenía 5 o 6 años. Un día no vino y desapareció, eso me quedó marcado para toda la vida y quise eternizarlo en la película. Con respecto al cine, tiene que ver con una persona que proyectó una película cuando era niño y se me quedó grabado. A partir de eso, empecé a investigar con otros amigos sus experiencias con el cine.

La película tiene 8 semanas en cartelera, ¿esperabas que la cinta fuera tan bien recibida en Lima?

Normalmente trato de tocar sobre los sentimientos universales, como la alegría, tristeza, amor y tragedia, eso se puede identificar en todas las culturas. No esperaba que la película iba a tener esta acogida en Lima porque estamos acostumbrados a los fácil y a la gente no le interesa como suene en realidad el idioma de cada país. Además, nunca habían visto una película enteramente en quechua y la intención era que las personas puedan apreciarla más allá si son de la costa, sierra o selva. En mi teoría, la clave en la película es que puedan ver que son seres humanos que se parecen mucho a todos, a veces solo se muestra una parte del mundo andino y en ‘Willaq Pirqa’ ves todas las variantes.

De todas las reacciones o elogios que recibió por la cinta, ¿qué fue lo que más te impactó?

Un día fui con mis sobrinos al cine a ver ‘Willaq Pirqa’ como simples espectadores, vi que la sala estaba llena y cuando acabó la película la gente aplaudió. Afuera de la sala, alguien me reconoció y se tomó una foto conmigo, pero lo que más me sorprendió es que salió una señora en silla de ruedas y empapada de lágrimas me dijo que había llorado durante toda la película. Me emocionó tanto que solté unas lágrimas al escuchar su testimonio, creo que así como ella, muchos peruanos descubren que tienen algo de esa cultura ancestral. Cada uno a su manera, ha encontrado ese algo en la película.

¿Fue complicado es encontrar actores quechua hablantes?

En la sierra la realidad es que los niños están perdiendo el quechua, es una lástima. La última película que acabo de terminar y es enteramente en quechua, busqué niñas pero fue muy difícil porque las jovencitas solo hablan un 10% del quechua. Encontré solo una niña que reunía todas las condiciones para ser actriz. Es fundamental para los actores que no son profesionales, deban dominar el idioma porque te pueden proponer algo dentro de lo que tú quieres y puedes moldear eso. El actor que interpretó a Sistu, era el único niño que era hablaba perfectamente bien el español y el quechua.

¿Cómo fue el proceso de escritura del guion?

El guion tiene como 10 años y cuando llego con la productora, ellos propusieron guionistas que aportaron en palabras o términos, pero la estructura en general estaba lista, solo se han cambiado algunas cosas en conjunto, por supuesto.

¿Por qué ‘Willaq Pirqa’ demoró tantos años en estrenarse?

La película iba a estrenarse antes de la pandemia y eso retrasó dos años. Si la estrenábamos la película virtualmente, iba a perder la magia del cine. La productora lo manejó para realizarlo en estos tiempos.

Es arquitecto de profesión y cuenta con un doctorado en urbanismo, ¿cómo llegó al cine a su vida?

Los padres de las clases medias en el Perú nunca van a aceptar que seas poeta, filósofo, director de cine o bailarín de ballet; normalmente te exigen que estudies una profesión rentable, en mis tiempos era así. Me gusta la arquitectura pero no es el arte donde pueda expresarme mejor y cuando realicé el doctorado en Paris no saqué el mejor calificativo, necesitaba algo que me convenciera que eso no era para mí. Sin embargo, de cierta manera en las cosas adversas debes ver el lado positivo y en Suecia tuve suerte que me apoyaran con cortometrajes. Considero que en la cada uno teje su propio destino con lo que pueda y con lo que la vida te da.

¿Uno de sus sueños se cumplió al haber realizado ‘Willaq Pirqa’?

Siempre he soñado con ver un largometraje en quechua. No tienes idea la alegría que me da que la gente es sensible a esas cosas, en el fondo todos tenemos el lado humano y personas de todos los estratos sociales ve la película porque ven la cosas humanas como debe ser.

¿En qué nuevos proyectos lo veremos a futuro?

Estoy tratando de acabar un documental sobre Yma Súmac, y también, acabé una película en quechua que se llama ‘La hija de la laguna’ con Magaly Solier. Es una película diferente a lo que han visto porque trata sobre una tragedia andina. Me interesa mostrar que en la sierra somos seres humanos que sabemos querer, sufrir, llorar y ser felices. Eso es lo que hago con el cine, no hay nada excepcional.

¿Dónde ver ‘Willaq Pirqa’?

A través de sus redes sociales, “Willaq pirqa” anunció que, en su octaba semana en cartelera, se han sumado nuevas salas y ciudades que podrán ver la película.

