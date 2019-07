César Ritter: "Muchos siguen por amor al arte, nadie vive del teatro”

Síguenos en Facebook

Sensible, impulsivo, ansioso, crítico y divertido, así se muestra César Ritter, un actor que llegó a las pantallas de la televisión bordeando los 20 años y conoció, sin querer, el poder de la fama y el término “mediático” debido a sus personajes en las producciones de Efraín Aguilar. Hoy, con casi 40 años, nos cuenta acerca de su faceta como padre, de su posición ante la Ley de Cine, y de su pasión por la cultura.

Actualmente en el Perú, ¿es complicado trabajar en una producción?

Sí. A mí no me gusta tocar mucho estos temas porque te encuentras con cada energúmeno, pero escuchar que se prohiba la Ley de Cine me molesta, porque el cine y el teatro son cultura, son el reflejo de una ciudad.

¿Por qué crees que rechazan esta ley?

El teatro y el cine están de la mano con la educación, y parece que no quieren educar porque no les conviene políticamente. Lamentablemente, es lo que hay, pero yo ya me aburrí de esperar a que estos congresistas hagan la ley. Esperar algo de esas personas, es esperar absolutamente nada.

¿Por eso vemos a tantas personas generando sus propios espacios culturales?

Lo que hay actualmente son esfuerzos de personas independientes, que aman el teatro. Si conversan con estos actores, muchos siguen aquí por amor al arte, nadie vive del teatro, son muy pocos. Por eso, también se pide mucho el apoyo del público, para que asistan.

La obra Más pequeños que el Guggenheim toca el tema de la esperanza, ¿crees que es posible mantenerla, a pesar de los casos que se ven en los medios?

En el Perú, esperanza es lo que más hay, y de sobra. Por ejemplo, en este último partido de fútbol vi que la gente no celebraba por el triunfo, sino porque tenía necesidad de abrazarse y olvidarse de todo.

Como sociedad, ¿qué consideras que nos falta?

Diálogo y más espacios para reunirnos y conocernos.

¿Pensaste en algún momento que por tu personaje en Mil oficios podrían encasillarte en el humor?

En ese momento, sí, pero creo que era algo natural porque no me habían visto haciendo otra cosa.

Sentimos tu ausencia en televisión, ¿cuál fue la razón?

En realidad, solo me ausenté un año porque me fui a estudiar a Argentina. Después he seguido en producciones, solo que mis personajes no eran tan mediáticos como los primeros que interpreté.

Algunos actores dicen que su relación con la TV es más por un tema económico, ¿es tu caso?

En un comienzo, sí, pero ya con el tiempo le he empezado a agarrar cariño, aunque sea una cosa totalmente distinta al teatro y al cine. Yo creo que el teatro es de los actores; el cine, del director; y la televisión, del productor.

En tus más de 20 años de carrera artística, ¿te arrepientes de algo?

Todo es parte del aprendizaje. Si no me hubiera pasado nada de lo que me ha pasado, no sería el hombre que soy ahora. Un hombre imperfecto, pero feliz.

Por años fuiste una persona muy criticada, ¿ahora cómo manejas estos comentarios?

Yo empecé siendo muy mediático, lo que generalmente es al revés, porque ahora ya no se habla tanto de mí. En lo personal, no escucho a nadie más que a los seres que amo; en cuestiones laborales, ya no dejo que me lastimen, eso ya pasó y pasó fuerte. Le hice caso a personas que no debí y me creí muy importante.

¿Ha sido complicado que las personas y los medios respeten tu vida privada?

No es difícil, es una cuestión de decisión. Ahora soy más consecuente y vivo muy bien así, en un espacio en el cual no se mezcla mi trabajo y mi familia.

Muy pocos saben que eres padre de un niño y una niña, ¿cómo te va en esta faceta?

Ser padre me cambió la vida. He aprendido que puedes decir cien mil palabras, pero no sirve de nada si no prácticas con el ejemplo. Es bien complejo, pero bonito, me gusta recorrer el camino con personas que me aman incondicionalmente.

Estuviste filmando la película Busco novia... ¿Para César ha sido complicado encontrar una pareja?

¿Quién no ha estado buscando novia?, y yo más todavía. Uno la tiene que luchar, sobre todo cuando no sale muy bonito y con poca labia (risas).

¿Qué le dirías al César de hace 10 años atrás?

Baila, disfruta, lee un poco más, respira, cuenta hasta diez antes de actuar, sé menos “fosforito” y “palayenti” (risas).

Perfil

César Ritter, actor y director teatral

Interpretó en 2001 a Lorenzo en Así es la vida. En 2007 y 2009 protagonizó la serie Rita y yo. Además, en 2019 fue Hamilton en la novela Los Vílchez.

Datos

En 2013 fue nominado a mejor actor de reparto teatral de los Premios Luces de El Comercio.

En 2018 debutó como dramaturgo con la obra Renata y los fantasmabuuu.