Este año Charlie Becerra esperaba lanzar, con el pulso de siempre, su novela de no ficción Gringasho, cuyas páginas rojas revelan la vida de aquel sicario juvenil que aprendió a disparar con sangre fría cuando aún era un niño.

Sin embargo, la pandemia del coronavirus le ha arrebatado ese momento y para no dejar de reescribir su permanencia, acaba de publicar Cachorro, la historia de alias ‘Pitufo’ y otros avezados delincuentes sin D.N.I.

¿Cómo nace Cachorro?

Había planificado publicar este año Gringasho, pero por el Covid-19 su lanzamiento ha sido postergado para el 2021. Como no quería quedarme sin publicar nada este año, decidí ir con Cachorro, una novela de ficción que en parte hace referencia a la vida de ‘Gringasho’, el rostro más conocido de este fenómeno social llamado sicariato juvenil.

¿Cachorro, entonces, gira en torno a un solo personaje?

No, no se sirve de la vida de una sola persona. Los personajes principales son ‘Pitufo’ y ‘Raya’. El primero es la figura más próxima a ‘Gringasho’ y el segundo…

¿El ‘Soli’, tío de ‘Gringasho’?

Sí, pero a diferencia de la vida real, ‘Raya’ es mucho más joven y no tiene un lazo familiar con ‘Gringasho’, pero sí un vínculo como de hermano. Incluso, después de que ‘Pitufo’ pasa la prueba, ‘Raya’ se lo lleva a vivir a un “hueco”, esa casa donde viven los muchachos que son reclutados para ser parte de una banda u organización criminal.

¿También haces alusión a ‘Hormigasha’ o ‘Culasho’, otros dos sicarios juveniles incluso tan avezados como ‘Gringasho’?

Cachorro tiene personajes inventados, pero las experiencias son de personas reales. En esta novela los lectores van a poder acompañar al personaje principal desde sus primeros pasos en el mundo del crimen y cómo es que llega a través de la violencia y el asesinato a ganarse la vida y a perder mucho de ella también porque ha enfrentado episodios muy crueles e impactantes además.

¿Hablas también de la abuela de ‘Gringasho’ y de ‘Gringasha’?

De la abuela sí, pero luego de que ella muere, ‘Pitufo’ se va a vivir con su madre, una mujer alcohólica que se dedica a la prostitución y que no le puede dar, digamos, un hogar aproximado al que tenía con su abuela. Entonces, es ahí que al verse tan vulnerable comienza a frecuentar este submundo. ‘Gringasha’ es un personaje muy interesante, pero considero que distraería la atención.

Hay mucha gente que podría creer que este libro es una apología al crimen organizado.

No, para nada.

¿Cuál es el mensaje entonces?

No hay mensaje, es una novela de entretenimiento. Alicia Meza, incluso, utiliza una frase que me gustó mucho: este libro se lee como una bala; entonces, es un símil con el tema. Más que hacer literatura, me interesa hacer ficción popular.

Perfil Charlie Becerra

Ha publicado también El origen de la hidra, Solo vine para que ella me mate y Ajuste de cuentos, su primer y único libro de cuentos. Pronto lanzará su canal en YouTube, donde hablará sobre su experiencia como escritor.