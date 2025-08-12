La reconocida artista peruana Chichi Uccelli inaugurará el 15 de agosto su nueva exposición individual Espejos y Reflejos en la Galería Indigo (San Isidro), donde el espejo se convierte en eje simbólico y material de una serie de esculturas que reflexionan sobre el tiempo, la memoria, la identidad y el propio acto de mirarse. La muestra podrá visitarse hasta el 14 de septiembre, con ingreso libre.

La exposición reúne 15 esculturas en formato mediano trabajadas en resina y bronce, intervenidas con espejos, metales y otros materiales, que interactúan con la luz y el espacio para invitar al público a una experiencia sensorial.

“El espejo refleja lo que queremos y lo que no, nos muestra en el lugar donde no estamos y puede duplicarnos hasta el infinito. A mis 80 años, sentí la necesidad de mirarme con valentía”, explica Uccelli.

Entre las obras más representativas destaca la figura de una mujer mayor, desnuda, sentada frente a un vidrio que simula un espejo, acompañada de una silla vacía. “La ausencia es más inquietante que cualquier reflejo”, comenta la autora.

La luz juega un papel protagónico en la propuesta, actuando como elemento activo que transforma la percepción de las formas, resalta detalles y crea sombras.

Como parte de la exposición, Uccelli presentará su libro Una vida, una obra, que recorre su trayectoria artística y personal. Los ingresos de la venta serán donados a la obra del padre Ugo de Censi (ONG Matto Grosso) para la construcción de un aula en la Escuela Total de Nuevo Chimbote.

Con una trayectoria que incluye exposiciones en Perú y Boston, y colaboraciones regulares con la Galería Indigo desde 2016, Uccelli reitera que su objetivo no es imponer significados:

“Es más interesante ver lo que cada uno encuentra en mi obra. Lo importante es no defraudarme en el proceso creativo”.

Más información:

📍 Lugar: Galería Indigo, Av. El Bosque 260, San Isidro.

🕒 Horario: Lunes a sábado de 10:30 a.m. a 8:30 p.m.; domingos y feriados de 11 a.m. a 7 p.m.

🎟 Ingreso libre