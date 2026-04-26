La historiadora y politóloga Christabelle Roca-Rey presentó su primera obra de literatura infantil titulada La cuchara perdida de Gabriel, publicada por Editorial Planeta en 2026.

Con este lanzamiento, la autora incursiona en un nuevo género literario tras una trayectoria centrada en la investigación académica sobre historia, política y cultura visual en el Perú.

Una historia inspirada en una experiencia familiar

El libro relata la travesía de una cuchara que, tras extraviarse, inicia un recorrido lleno de aventuras por distintos escenarios. Durante su viaje, el objeto intenta regresar con Gabriel, su dueño, invitando a los pequeños lectores a explorar mundos imaginarios por tierra, cielo y mar.

Según explicó Roca-Rey, la idea surgió de una vivencia personal con su hijo, quien perdió una cuchara en el colegio.

“Me parecía divertido imaginar qué podía suceder con estos objetos de los niños que se extravían. Es una situación muy común que un niño tenga un objeto favorito y que también lo pierda”, comentó la autora.

La escritora señaló que la fantasía cumple un rol importante en el desarrollo infantil, ya que fomenta la creatividad y permite transformar situaciones cotidianas en relatos llenos de imaginación.

Ilustraciones que acompañan la narrativa

El libro cuenta con ilustraciones del artista Olivier Chien, quien creó un universo visual colorido que acompaña el tono lúdico del relato.

Las imágenes aportan dinamismo a la historia y buscan facilitar la conexión de los lectores más jóvenes con los personajes y escenarios narrados.

Con esta publicación, la autora abre una nueva etapa en su carrera, incorporando la narrativa infantil a su producción editorial.

Trayectoria académica de la autora

Antes de su incursión en la literatura infantil, Christabelle Roca-Rey desarrolló investigaciones vinculadas a la relación entre imagen y política en el Perú del siglo XX.

Entre sus publicaciones destacan estudios como La caída visual de Fernando Belaunde Terry y Francisco Morales Bermúdez, La propaganda visual durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado 1968-1975 y Alberto Fujimori. Imagen y poder 1990-2000.

La autora realizó sus estudios en la Universidad La Sorbona y obtuvo una maestría y doctorado en Estudios Hispánicos y Latinoamericanos en el King’s College London.