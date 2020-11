Civilizaciones es el ya famoso libro que plantea que Atahualpa, el último emperador inca, nunca fue capturado y ejecutado por los españoles, sino que, por el contrario, logró huir hacia la conquista de Europa. Esta es la realidad alternativa que presenta el escritor francés Laurent Binet en su tercera entrega, ganadora del Gran Premio de Novela de la Academia Francesa.

Civilizaciones (Seix Barral, 2020), es un libro especial para Perú. Binet sitúa al lector en 1531 y nos muestra a Atahualpa, en la España del emperador Carlos V para encontrarse con la Inquisición y el milagro de la imprenta, pero también con una monarquía exhausta por las guerras y con pueblos a los que el hambre puede llevar al límite de la revuelta.

En una entrevista, Binet declaró cómo se inspiró en este libro: “Visité el Salón del Libro de Perú, y eso me permitió hacer una inmersión en historia precolombina, que me fascinó. Al volver a París, leí un libro en el que se planteaba la pregunta de si Pizarro había capturado a Atahualpa, ¿por qué no podía haber ocurrido lo contrario? Atahualpa capturando a Carlos V. Era una idea divertida”.

Civilizaciones ya está disponible en librerías peruanas y, para quienes todavía no tienen el libro en sus manos, pueden descargar de forma gratuita un fragmento desde la web de Editorial Planeta.

Civilizaciones en el Hay Festival Digital Arequipa

Laurent Binet, considerado ''el escritor que está revolucionando la novela histórica'', será el encargado de presentar su obra este sábado 7 de noviembre a las 11:30 a.m. en el Hay Festival Digital Arequipa 2020. Las inscripciones están disponibles desde la página web www.hayfestival.org/arequipa.