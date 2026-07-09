La obra “Colisiones”, escrita y dirigida por Eduardo Ríos Cañamero, regresará a los escenarios con tres funciones especiales los días 20, 21 y 22 de julio de 2026, a las 8:00 p.m., en el teatro de la Alianza Francesa de Lima.

La puesta en escena fue una de las ganadoras de la III Convocatoria de Apoyo para las Artes Escénicas y la Música de UPC Cultural, iniciativa que impulsa proyectos teatrales y musicales con propuestas innovadoras y de impacto social. La nueva temporada forma parte del reconocimiento obtenido y reafirma el recorrido artístico de la obra desde su estreno en 2023.

Una historia sobre la convivencia en Lima

Ambientada en Lima Norte, la historia sigue a un estudiante, un policía de tránsito, un cobrador y un chofer de combi cuyas vidas quedan unidas tras un hecho inesperado.

A partir de ese encuentro, la obra reflexiona sobre la convivencia urbana, la indiferencia, la desigualdad y las consecuencias que pueden tener las decisiones individuales en la vida de otras personas.

El proyecto nació de una investigación sobre el concepto físico de la colisión y su relación con los accidentes de tránsito en Lima. Desde esa premisa, la propuesta convierte el choque entre vehículos en una metáfora de los encuentros, conflictos y tensiones que forman parte de la vida cotidiana en una ciudad marcada por el tránsito y las brechas sociales.

“Colisiones se convierte en una metáfora para reflexionar sobre los comportamientos cotidianos que construyen nuestra convivencia en una ciudad tan compleja como Lima y cómo nuestras decisiones pueden afectar la vida de otras personas”, señaló Eduardo Ríos Cañamero, dramaturgo y director de la obra.

Elenco y trayectoria

El elenco está integrado por Piero Rodríguez, Christian Ramírez, Jiro de la Vega y Wedner Velásquez, quienes interpretan personajes que representan distintas realidades de la capital y cuyos destinos terminan cruzándose de manera inesperada.

Desde su estreno, la obra ha participado en espacios como Cultura Conera, el Ciclo de Teatro en el Centro del ICPNA Cultural y el Festival Internacional de Artes de Madrid WE. Además, obtuvo el reconocimiento de la III Convocatoria de Apoyo para las Artes Escénicas y la Música de UPC Cultural en 2025.

Entradas y tarifas

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.

La preventa general tiene un costo de S/ 25, mientras que la preventa para estudiantes es de S/ 15. En tarifa regular, el ingreso para el público general será de S/ 30.

Los vecinos de Lima Norte, docentes, adultos mayores y personas con carné CONADIS podrán acceder a una tarifa especial de S/ 25. Asimismo, la comunidad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) contará con una tarifa preferencial de S/ 20.