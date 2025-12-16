La Galería Casa Tambo presenta “Color”, una nueva exposición colectiva que reúne el trabajo de siete artistas contemporáneos que exploran la potencia expresiva del color como eje central de sus propuestas visuales.

La muestra congrega obras de Guillermo Palacios, Luciana Espinar, Daniela Marín, Francesca Giacchetti, David Habibzadeh, Verónica Penagos y Yiriane Kahn, bajo la curaduría de Belinda Tami.

El color como lenguaje y experiencia sensorial

A través de una diversidad de técnicas, texturas y composiciones, los artistas invitan al espectador a sumergirse en un universo vibrante de emociones, donde el color actúa como un lenguaje universal que conecta armonía, energía y sensibilidad visual.

Cada obra establece un diálogo entre formas, superficies y sensaciones, recordando que el color no solo es un recurso estético, sino también un puente hacia la memoria, la imaginación y la introspección.

Una poética cromática

Inspirada en la poética de los colores suaves, la exposición propone un recorrido visual que transita entre la calma y la vitalidad. El azul evoca el susurro del cielo, el amarillo expresa la alegría, el verde representa el latido de la tierra y el rojo remite al pulso del corazón.

Este enfoque convierte a “Color” en una experiencia contemplativa que celebra la diversidad cromática y su capacidad de generar conexiones emocionales profundas.

Fechas, horarios y ubicación

La exposición estará abierta al público hasta el 16 de enero de 2026 en la Galería Casa Tambo, ubicada en Jirón de la Unión 1066, en el Centro Histórico de Lima.

El horario de visita es de lunes a domingo, de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.