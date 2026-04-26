La obra teatral Cómo aman ellos, basada en el libro de la autora Rosa María Cifuentes, regresa a los escenarios con cuatro únicas funciones en el Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú.

La puesta en escena será dirigida por el actor y director Bruno Odar, y contará con la participación de reconocidos actores peruanos como José Luis Ruiz, Miguel Álvarez y Nico Ponce, quienes protagonizan historias inspiradas en distintos arquetipos masculinos.

Una propuesta teatral que explora las relaciones sentimentales

La obra presenta cinco historias seleccionadas entre las 17 incluidas en el libro original, las cuales abordan distintos comportamientos y conflictos emocionales vinculados a las relaciones de pareja.

El elenco incluye también a las actrices Kirei Klein, Roxana Cavero, Shirley Maldonado y Andresa Rodríguez, además del actor invitado Alessandro Cifuentes.

La narrativa propone reflexionar sobre temas como el compromiso, la fidelidad y el miedo a las relaciones, mediante personajes que representan perfiles como:

El salvador , que intenta recuperar su relación.

, que intenta recuperar su relación. El infiel , protagonista de conflictos relacionados con la traición.

, protagonista de conflictos relacionados con la traición. El fugitivo , que evade el compromiso por temor al fracaso emocional.

, que evade el compromiso por temor al fracaso emocional. El resentido , marcado por experiencias del pasado.

, marcado por experiencias del pasado. El romántico, que entrega completamente sus emociones.

Producción y enfoque de la obra

La puesta es producida por la Asociación Cultural Diez Talentos, organización dedicada al desarrollo de proyectos escénicos.

Según la producción, el espectáculo busca entretener y generar reflexión sobre las distintas formas de amar, promoviendo el diálogo sobre relaciones afectivas y convivencia.

Asimismo, la propuesta teatral incorpora elementos emocionales y psicológicos que invitan al público a identificar patrones constructivos y destructivos en las relaciones sentimentales.

Fechas, horarios y entradas

Las funciones de “Cómo aman ellos” se realizarán en las siguientes fechas:

Viernes 29 de mayo: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Sábado 30 de mayo: 5:00 p. m. y 8:00 p. m.

5:00 p. m. y 8:00 p. m. Domingo 31 de mayo: 7:00 p. m.

Las entradas se encuentran disponibles desde 40 soles a través de la plataforma Joinnus.

El regreso de esta obra responde a la acogida obtenida en su primera temporada, consolidándose como una propuesta escénica orientada al análisis emocional y social desde una perspectiva contemporánea.