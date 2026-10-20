La obra “Míticas”, una propuesta escénica que combina danza, teatro y cantos rituales para representar figuras femeninas de ocho culturas del antiguo Perú, regresará al Museo Inkariy, ubicado en la provincia de Calca, Cusco, con tres funciones programadas entre octubre y noviembre de 2026.

Creada y dirigida por Marisol Zumaeta, la producción propone un recorrido artístico por las culturas Caral, Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Wari, Lambayeque e Inka, a través de ocho presencias femeninas vinculadas con la naturaleza, la espiritualidad y los conocimientos ancestrales.

La propuesta cuenta con el respaldo de UPC Cultural, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), tras resultar ganadora de la IV Convocatoria para el Apoyo de las Artes Escénicas y la Música en la categoría Danza.

¿De qué trata la obra Míticas?

La puesta en escena se inspira en las distintas formas en que las sociedades del antiguo Perú comprendían fenómenos como la fertilidad, la muerte, el territorio y el cosmos.

A partir de hallazgos arqueológicos y elementos de la memoria ancestral, “Míticas” presenta figuras asociadas con diosas, sacerdotisas y seres sobrenaturales que forman parte de un universo artístico construido desde la interpretación contemporánea.

La obra no busca reconstruir de manera literal a personajes históricos, sino explorar la relación entre lo femenino y diferentes elementos de las cosmovisiones prehispánicas.

A través de la danza, el teatro, los cantos en vivo, la música y recursos audiovisuales, el espectáculo aborda temas como el agua, el tejido, la fertilidad, la vida y la muerte.

¿Cuándo y dónde se presentará Míticas en Cusco?

La obra tendrá tres funciones en el Museo Inkariy, ubicado en Calca, Cusco, a partir del viernes 30 de octubre de 2026.

Las presentaciones están programadas para las siguientes fechas:

Fecha Hora Lugar Viernes 30 de octubre 6:00 p.m. Museo Inkariy Sábado 7 de noviembre 6:00 p.m. Museo Inkariy Domingo 8 de noviembre 6:00 p.m. Museo Inkariy

Esta nueva etapa de la producción presenta una adaptación para sala, diseñada para trasladar la experiencia original a distintos espacios escénicos y acercarla a nuevos públicos.

Marisol Zumaeta presenta una nueva versión de Míticas

La creadora y directora explicó que el nuevo formato conserva los elementos principales de la propuesta, pero busca facilitar su circulación por diferentes escenarios.

“Míticas regresa en una versión para sala, conservando la esencia de su propuesta de danza, teatro y cantos rituales. Esta adaptación busca trasladar la experiencia original a un formato que pueda circular por diferentes espacios escénicos y encontrarse con nuevos públicos, manteniendo como eje la conexión entre cuerpo, memoria y territorio”, señaló Zumaeta.

La obra busca ofrecer una mirada artística a las representaciones femeninas presentes en las culturas prehispánicas, utilizando el movimiento corporal como una herramienta para conectar el pasado con el presente.

UPC Cultural impulsa propuestas de artes escénicas

“Míticas” fue seleccionada como ganadora de la categoría Danza en la IV Convocatoria para el Apoyo de las Artes Escénicas y la Música de UPC Cultural.

Esta iniciativa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas busca fomentar la creación, el desarrollo y la circulación de proyectos artísticos vinculados con las artes escénicas y la música.

Con sus próximas funciones en Cusco, la producción propone acercar al público a distintas expresiones de la cosmovisión del antiguo Perú mediante una combinación de lenguajes artísticos contemporáneos.