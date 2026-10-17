Después de cuatro exitosas temporadas en Lima, se vuelve a poner en escena el espectáculo “Soltero, casado, viudo y divorciado”, que se presentará esta vez en Piura para todos los amantes de la escena teatral, el miércoles 2 de diciembre a las 8:00 p.m. en el Auditorio Manuel Moncloa de la UNP Piura.

Este evento es organizado por “Teatróperos Producciones”, con las actuaciones de Pedro Sánchez, Juan Carlos Díaz, Edwin Vásquez y Luis Cervera, actores que cuentan con una sólida carrera artística, realizando trabajos en cine, teatro y televisión.

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EXITOSA

La comedia ha sido escrita por el dramaturgo argentino Román Sarmentero, y es dirigida por la directora teatral piurana Milagros Morales y producida por Teatrópteros.

La directora, aparte de actriz, es productora y docente, quien estudió Educación en la Universidad de Piura (UDEP), es miembro del grupo de teatro universitario. Actualmente reside en la capital, donde estudió una carrera actoral en la Escuela Diez Talentos, desde aquel entonces actúa, dirige y produce obras teatrales.

Ha actuado en las obras “Silencios de familia”, con Marcelo Oxenford y Teddy Guzmán; “Gonorreo y Chuleta“ con Reynaldo Arenas, Susan León y Gustavo Cerrón, “La importancia de llamarse Ernesto” con Joaquín Escobar y “Soltera, casada viuda y divorciada con Cecilia Tosso, Susan León, Karla Medina y Titi Plaza.

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PRODUCCIÓN

Cabe señalar que “Soltero, casado, viudo y divorciado” trata de cuatro hombres que desde su estado civil analizan a la mujer y expresan sus puntos de vista desde 4 personalidades distintas, que van alternando a la vez que hacen cambio de corbatas en cada acto.

Entre los personajes, uno es apático, otro mujeriego, uno dubitativo y uno inocente que dan vida a la obra, teniendo como escenarios: un parque, una sala, un bar y un paradero de buses.

“Esta es una obra teatral que promete mucha diversión, en donde más de uno de los espectadores se verá reflejado en cada personaje interpretado por los actores: Luis Cervera (soltero), Edwin Vásquez (casado), Juan Carlos Díaz (viudo) y Pedro Sánchez (divorciado)”, acotó la directora.