¿Cuándo asumiste el proyecto musical de ‘Lágrimas Negras’ imaginaste la trascendencia que tendría?

Le dio un vuelco que yo nunca imaginé, de conocerme solo en el mundo del flamenco pasé a que me escucharan en el mundo entero. Me cambió la vida.

Pero los puristas del flamenco no vieron con buenos ojos lo que hiciste con ‘Lágrimas Negras’.

Para nada, decían que era una cutrada, una españolada más, que no valía un duro, que no había ninguna fusión y que lo había hecho no iba a ningún lado. En ese momento nos hizo mucha gracia todo lo que se comentaba.

¿Pero tuviste el apoyo del sello discográfico?

Cero, nada de apoyo de la discográfica y solo empezó a hacerlo cuando del boca a boca se hizo disco de platino, cuando se vendieron los primeros cien mil discos entonces ya apoyaron.

Después de ‘Lágrimas Negras’ empezaste con varios proyectos musicales que te acercaron al folclore argentino y mexicano, ¿cuándo un álbum con flamenco fusionado con valses y música aforperuana?

Si Dios quiere en algún momento intentaré hacer alguna incursión con la música peruana y espero que todo salga bien, me gustan mucho los sonidos, los ritmos, están chulos y se pueden hacer cosas lindas .

Recordamos tus duetos con Eva Ayllón en tus conciertos en Lima, ¿habrá una posibilidad de grabar algo juntos?

Claro que sí, con ella hicimos algunos temas en un show, estaría dispuesto a grabar con Eva en el momento que desee, la quiero mucho.

¿En estos tiempos la industria ve con buenos ojos proyectos ambiciosos e innovadores dentro de la música?

Que va, no se ven proyectos ambiciosos, se ven proyectos rápidos, de consumo fácil, todo el mundo va al ritmo de música enlatada, fugaz. No veo que se hagan discos clásicos, con esa fuente de musicalidad que se necesita.

¿Cuál crees que sería la fórmula ideal para que la buena música perdure?

Hacer buenos discos que se puedan llevar al directo, entendibles, con una calidad suprema y sin tantos parapetos ni mezclas. Hay que hacer buenos discos con una idea del directo, para que esa gente que escucha el álbum pueda ir luego a escucharte cantar y puedan vivir la misma experiencia que están escuchando en el disco, incluso mejor, porque en el directo salen cosas más bonitas.

¿Qué escucharemos mañana en el Santa Úrsula?

Pues los 20 años de ‘Lágrimas Negras’ con un poquito de ‘Cigala y tango’, ‘Luna Tucumana’ y con el piano también haré algo del “Camarón”, de Francisco Céspedes, Roberto Carlos, por ahí nos vamos a ir a Cheo Feliciano. Creo que el concierto va a estar muy entretenido, muy bonito si Dios quiere.

Diego “El cigala”

Cantaor de flamenco. Español de etnia gitana de gran éxito en la industria. En 1997 publica “Undebel”, su primer disco en solitario producido por David Amaya. En 2000 lanza “Entre vareta y canasta” producido por Javier Limón.