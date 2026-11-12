La obra teatral “Dos para el camino”, escrita por el dramaturgo peruano César de María, llegará al Centro Cultural CAFAE-SE, en San Isidro, con cuatro funciones programadas para el 14, 15 y 27 de noviembre, así como el 4 de diciembre, a las 8:00 p.m.

Bajo la dirección de Welo Vásquez, la puesta en escena combina el drama y el humor para explorar las decisiones que marcan la vida de las personas y las consecuencias de sus actos. El montaje cuenta con las actuaciones de Víctor Bullón y María José Echeandía.

La temporada se realizará en el auditorio del Centro Cultural CAFAE-SE, ubicado en la avenida Arequipa 2985.

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¿De qué trata la obra “Dos para el camino”?

¿Qué ocurriría si una persona pudiera regresar al pasado y cambiar alguna de las decisiones que tomó? Esta interrogante constituye uno de los puntos de partida de Dos para el camino, una historia que invita al público a reflexionar sobre sus elecciones y las situaciones que pueden transformar su destino.

La obra presenta a seis personajes que atraviesan conflictos existenciales, enfrentados a circunstancias que ponen en cuestión sus emociones, relaciones personales y decisiones.

A lo largo de la trama, el autor desarrolla temas como la soledad, el machismo, la violencia de género, el erotismo y los conflictos vinculados a la sexualidad, así como las tensiones entre la vida y la muerte.

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César de María combina el drama y el humor en una historia sobre las decisiones

El dramaturgo peruano César de María plantea una historia que alterna situaciones dramáticas con momentos de humor para abordar comportamientos y problemas que pueden pasar inadvertidos o normalizarse en la vida cotidiana.

La puesta en escena propone una reflexión sobre la identidad, las relaciones humanas y las consecuencias de determinadas elecciones. Los personajes enfrentan situaciones que los obligan a reconsiderar sus acciones y aquello que esperan de su futuro.

Con esta propuesta, la dirección de Welo Vásquez busca trasladar al escenario los conflictos planteados por De María mediante una interpretación centrada en las emociones y contradicciones humanas.

Víctor Bullón y María José Echeandía protagonizan el montaje

La temporada contará con Víctor Bullón y María José Echeandía como protagonistas de una historia que reúne seis personajes y distintas experiencias personales.

El proyecto es impulsado por un equipo de jóvenes vinculados a la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

La producción está liderada por Luciana Fernández-Prada y Claudia Espino, quienes participan en el desarrollo de esta temporada dentro de la cartelera teatral independiente de Lima.

El montaje busca acercar la dramaturgia peruana contemporánea a nuevos públicos, mediante una propuesta que combina situaciones cotidianas, conflictos sociales y reflexiones personales.

¿Cuándo y dónde ver “Dos para el camino” en San Isidro?

Centro Cultural CAFAE-SE, ubicado en la avenida Arequipa 2985, San Isidro.

Funciones programadas

Sábado 14 de noviembre Domingo 15 de noviemnre Viernes 27 de noviembre Viernes 4 de diciembre

8:00 p. m. - Todas las funciones

Entrada general: S/35

Estudiantes y adultos mayores: S/25

La venta y las consultas sobre entradas se realizan a través del perfil oficial de Instagram de la obra, @dosparaelcamino_obra.