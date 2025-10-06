Comenzó la cuenta regresiva para el concurso nacional de caporales 2025 denominado “El Tallán de oro”, que organiza anualmente la Asociación Folclórica “El arte de danzar”, del sector San Sebastián, de la Heroica Villa de Catacaos.

Según indicó su promotor Willy Sullón, el sábado 25 de octubre se desarrollará este concurso en el coliseo deportivo Eriberto “Pirilo” Gómez, que contará con la animación de la “Chinita” Cinthia Poma.

CATEGORÍAS

“El baile caporal tendrá las modalidades de unipersonal (en macho y caporalita); parejas caporal y ballet caporal en las categorías infantil, juniors y adultos. Se espera la llegada de varias delegaciones que vienen de otras regiones a concursar con nuestros caporales piuranos. Será todo un espectáculo, donde las barras serán predominantes en la elección de los ganadores ”, dijo el promotor.

Las inscripciones se realizan a través de los teléfonos (073) 552366 y celular 969-977-168. Cabe resaltar que la agrupación el “Arte de danzar” tiene 25 años de difundir el folclore nacional e internacional, bajo el lema “porque hacemos algo más que danzar“.