La Misa y Te Deum por Fiestas Patrias, el último 28 de julio, se realizó por primera vez de forma virtual como parte de la adaptación que implica hacer frente al coronavirus (Covid-19). El Coro Nacional del Perú sabe también de esa necesidad de ajustarse a los tiempos de pandemia y así lo ha hecho, presentándose aquel día de forma remota en un acto artístico que —pese al distanciamiento entre sus integrantes, quienes previamente se grabaron en sus casas con teléfonos celulares— ha recibido elogios por su finura melódica.

Los 42 miembros del coro estuvieron acompañados de los 65 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, que también ha recurrido a los montajes audiovisuales. Hacia el final de la ceremonia litúrgica, la cúspide musical vino con una majestosa interpretación del Himno Nacional del Perú. ¿Cómo se gestó ese acto virtual y qué retos ha implicado?

“Nos hemos reinventado”, reconoce Javier Súnico, director del Coro Nacional del Perú. Explica que realizar el video del Himno Nacional fue el trabajo más complicado, por lo que antes de que les realizaran el pedido desde el Arzobispado de Lima o el Ministerio de Cultura emprendieron la tarea de grabación durante la primera y segunda semana de julio.

El proceso fue el siguiente para el himno y las otras piezas musicales para la misa. La dirección del coro remitió una pista musical base a los artistas, como referencia y pauta. Luego, cada uno de los cantantes se grabó en su propia casa con un teléfono celular, lo que implicó errores, repeticiones y mejoras. La filmación seleccionada fue alojada en una carpeta compartida en la nube para que un equipo de edición de video y sonido del ministerio elabore el producto final y lo envíe a TV Perú para la transmisión el día del evento.

La grabación en casa significó, además, que los cantantes acondicionen sus viviendas como un mini escenario, pues se les pidió un fondo neutro, buscar un espacio con luz natural adecuada, configurar la calidad de sonido e imagen de sus celulares, además de usar su vestuario característico.

“Es todavía un aprendizaje. Estamos tratando de ver qué más hacemos, tratar de conectarnos con los coros externos para ver si hacemos entregas en conjunto con algunos de las regiones o del extranjero. Creo que esta visibilidad en tiempos de pandemia ha sido muy importante y hay que aprovecharla”, agrega Súnico, quien lleva más de diez años dirigiendo al Coro Nacional del Perú.

La mezzosoprano Pilar Ciruelos resalta también que “ha sido todo un proceso, un aprendizaje” que requiere “vivir la nueva realidad como cantantes”. Para su grabación, cuenta, tuvo que acondicionar su vivienda y buscar horas particulares para no incomodar a sus vecinos, así como momentos de menor actividad en casa. Sus hijos la apoyaron como camarógrafos inicialmente, pero las clases virtuales de estos la llevaron a comprar un trípode para su teléfono móvil y una luz led. “Mis primeras grabaciones repetía hasta la toma diez. Eran muchísimas repeticiones, tenía que colocar cajas de zapato sobre la mesa, el servilletero era donde colocaba el teléfono para grabarme. Mi pobre hija terminaba con los brazos agotados por grabarme. Ha sido un proceso increíble”, recuerda con cariño.

Para el barítono Jorge Villón, la adaptación es parte del trabajo de los artistas, una constante. Lo distinto ahora, agrega, es sobrellevar la situación por la pandemia, pero siempre manteniendo el estándar de calidad. “Esto es un asunto de perseverancia. Ha sido una característica en nuestra carrera, eso nos ha brindado las posibilidades”, concluye.

Aunque la presentación del 28 de julio ha sido la más comentada recientemente, el Coro Nacional del Perú ha tenido ya otras presentaciones virtuales o remotas pregrabadas.

La primera experiencia fue un video publicado el 15 de abril por el Ministerio de Cultura al conmemorar el Día Mundial del Arte. Miembros del Coro Nacional, de adultos, y el Coro Nacional de Niños interpretan la popular canción “Contigo Perú”. El proceso de grabación fue como el descrito para la Misa y Te Deum de Fiestas Patrias.

Entre abril y julio hubo otras interpretaciones que se difundieron online. Entre ellas, ‘Here Comes The Sun’ de The Beatles, ‘La flor de la canela’ de Chabuca Granda o el ‘Himno a la alegría’ por el Día de Europa, el 12 de mayo. Además, el 11 de julio se dio un concierto lírico virtual por el octavo aniversario del Gran Teatro Nacional. Y es que pese a que la pandemia ha suspendido temporadas de presentaciones y eventos culturales, el arte y la creación no se confinan.

