La obra teatral “El cuento del hombre que vendía globos”, uno de los textos más representativos del dramaturgo peruano Grégor Díaz, llegará al Teatro Juanita Tarnawiecki (ex Teatro Mocha Graña), en Barranco, con dos funciones programadas para el lunes 29 y martes 30 de junio, a las 8:00 p.m.

La nueva puesta en escena está dirigida por Sergio Velarde y cuenta con las actuaciones de David Almandoz y Onasis Toro. La propuesta mantiene la ambientación original de los años setenta, con el propósito de mostrar cómo los problemas sociales retratados por el autor continúan presentes en el país.

Una historia marcada por la exclusión y la imaginación

La obra presenta a dos mendigos que sobreviven entre el abandono y la violencia cotidiana, creando pequeñas ficciones que les permiten resistir la dureza de la vida en las calles.

A través del humor, la fragilidad y la fantasía, el texto expone las heridas de una sociedad atravesada por el clasismo, la desigualdad y la indiferencia.

A más de cinco décadas de su creación, “El cuento del hombre que vendía globos” mantiene vigencia por la actualidad de los conflictos que plantea. La puesta busca aproximarse al universo de Grégor Díaz desde la honestidad y el respeto por la esencia del texto original.

Primer montaje de CMK Production

La obra representa el debut de CMK Production, productora integrada por las estudiantes de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur Kaarym Bejarano, Claudia Robles y Marcia Chávez.

Con este primer proyecto, la agrupación apuesta por revalorar textos emblemáticos del teatro peruano y acercarlos a nuevas generaciones.

Funciones y venta de entradas

Las presentaciones se realizarán los días lunes 29 y martes 30 de junio, desde las 8:00 p.m., en el Teatro Juanita Tarnawiecki, ubicado en la avenida Sáenz Peña 107, en el distrito de Barranco.

Las entradas están disponibles a través de Joinnus y también pueden adquirirse mediante el número 977 683 678.