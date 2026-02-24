Daniel Habif, escritor, consultor y exitoso conferencista mexicano, y su esposa Anyha Ruiz, productora ejecutiva y comunicadora, decidieron hacer una catarsis personal tras dos décadas de matrimonio y el resultado fue “El amor no se ruega, se riega” (Editorial Planeta); libro en el que los autores proponen que el amor es una construcción activa.
“Sin trabajo diario y sin límites nada se puede construir, y menos sin reglas. Si bien lo que puede provocar el amor puede ser muy emocionante, para proteger eso necesitas de ciertos blindajes. Nosotros creemos que el amor es más parecido al hambre que a las mariposas, porque cuando tienes hambre aceptas cualquier cosa o te empachas. Tienes que contemplar ciertas renuncias para que sea beneficioso y nutritivo también”, dice Habif.
¿Anyha, cómo y cuándo deciden compartir en un libro su experiencia como pareja?
Fue hace tres años y empezó como una catarsis sobre lo que habíamos vivido, lo que habíamos pasado, las cosas buenas, y las malas. Abrimos los recuerdos de nuestras vivencias y llegó al punto que se hizo un libro, que es más servicio y bendición para otros, sin ser un manual en su forma más estricta.
No buscaron un libro con premeditación...
No teníamos esa idea de, oye, vamos a escribir un libro, queremos que se venda mucho y que la gente diga, lo voy a comprar. Fue más bien algo que nos nació del corazón, podría ser como experimento, y después se formalizó en un libro. Cualquier cosa que condenas a una expectativa suele terminar siendo un fracaso o una frustración. Sin tanta expectativa resultó un proyecto interesante.
¿Daniel, cuál crees que es el principal problema por el que atraviesan las parejas en estos tiempos?
Falta ponerse en el lugar del otro, se piensa de una forma muy individualista, lo que a mí me importa o cómo me siento, sin tomar en cuenta al otro; por eso es que las relaciones son tan rápidas hoy en día. También vemos que hay poca renuncia, que no está relacionada al sacrificio, sino eso de estar renunciando a algo para un bienestar mayor; en nuestro caso, hemos puesto ciertas renuncias para que el matrimonio gane.
¿Creen que muchas parejas jóvenes inician una relación y ya están pensando en que tiene fecha de caducidad?
(Anyha) Yo creo que antes se iniciaba una relación pensando en que iba a funcionar, y hoy se piensa, bueno, si funciona bien y si no funciona también, se suma el terminamos y sigue otro. El matrimonio no es un laboratorio de pruebas, que si me das lo que quiero me quedo, de lo contrario me voy.
¿Qué sucede si en una relación se cruza el límite y hay violencia y falta de respeto? Otra vez empezamos hablando de límites, y en este caso debe haber un límite a tu dignidad, debe de haber un espacio en donde el otro tampoco tiene que cruzar y que no se negocia. Pesa mucho esa historia que nos han metido en la cabeza, eso de la media naranja, que significa que estamos buscando lo que nos falta a como dé lugar y eso no es saludable.
¿Qué señales son importantes para identificar una pareja que genere una relacióm sana?
La comprensión es un ingrediente importante y elel respeto al otro es básico también, qué pasa cuando una emoción deja de ser suficiente para resolver el conflicto, ahí es donde aparece el método y donde aparecen los límites. Mucha gente confunde silencio con madurez, durante un tiempo hemos creído que si callamos podemos evitar el conflicto, pero en realidad estás posponiéndolo y todo lo que se posterga en una pareja siempre se va a acumular. Entonces, el error no es discutir, pero cuando discutes con rabia, con enojo, empiezas a confundir el límite.
¿Cómo sería el amor maduro?
Tiene sus reglas, tiene su orden. Tú vas a ver ahí en el libro donde dice: “no voy a destruir a quien juré amar”. Eso significa que en medio de un enojo no voy a perder el respeto, el desacuerdo no me autoriza a humillarte y que la frustración no me da permiso para atacar tu dignidad.